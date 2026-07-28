Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente

Marc Cucurella cumplió una de las promesas más comentadas del Mundial 2026 al mostrar este martes 28 de julio en sus redes sociales el tatuaje con el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, una apuesta que hizo si ganaba el torneo.

Marc Cucurella inmortaliza a Luis de la Fuente

Marc Cucurella compartió una fotografía y tres videos junto al tatuador Ganga y al creador de contenido Ceciarmy. En la publicación escribió “Las promesas se cumplen”, confirmando que llevó a cabo el desafío tras la conquista del segundo título mundial de España.

El diseño elegido muestra a Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, con el logotipo oficial del Mundial 2026 de fondo. El futbolista había prometido hacerse ese tatuaje únicamente si lograba levantar el trofeo.

Antes de comenzar el trabajo, Ceciarmy publicó un video desde la casa del defensor. En las imágenes aseguró que era un día especial porque ‘Cucu’ iba a cumplir su palabra, mientras el jugador aparecía sonriente antes de entrar al estudio.

La historia no terminó con ese tatuaje. El influencer lanzó un nuevo reto y anunció que, si España conquista el Mundial 2030, el defensor aceptará realizar el desafío que proponga el comentario con más reacciones en la red social X.

El lateral no fue el único que realizó esa promesa durante el campeonato. Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid, también aseguró que se tatuaría el rostro del entrenador si España era campeona, aunque hasta ahora no ha mostrado si cumplió el compromiso.

España derrotó a Argentina en la final

La selección española conquistó el Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a la vigente campeona Argentina en la final disputada el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Cucurella fue titular en el lateral izquierdo durante ese encuentro y cerró el torneo como una de las piezas más importantes del equipo campeón, confirmando que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.

‘La Roja’ se llevó un triunfo con un agónico tanto de Ferran Torres, delantero del FC Barcelona, que no desaprovechó la jugada generada entre Lamine Yamal, Pedro Porro y Nico Williams, el encargado de habilitarlo para que venza a Emiliano Martínez.

Cucurella fue titular en los ocho partidos de España. Jugó todos los minutos posibles y aportó con una asistencia en el triunfo 4-0 ante Arabia Saudita en la fase de grupos y con dos en la victoria 3-0 frente a Austria en los dieciseisavos de final.

*Con información de EFE

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