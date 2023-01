Cristiano Ronaldo ya tiene fecha de debut en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo, que fichó por el Al Nassr hasta el 2025, tendrá que cumplir en Arabia Saudita los dos partidos de sanción que recibió en Inglaterra cuando jugaba para el Manchester United.

Un responsable del club de medio oriente confirmó esta información este viernes, 6 de enero de 2023. “Esta suspensión será aplicable una vez que sea oficialmente registrado”, aseguró.

La leyenda de los cinco Balones de Oro recibió la sanción en noviembre del 2022 por haber tirado un teléfono móvil a un niño autista, hincha del Everton en un partido de la Premier League.

La Federación Inglesa de Fútbol aclaró que esta sanción se aplicaría a futbolista portugués en cualquier país del mundo, una vez que él rompiera su contrato con el United.

@Cristiano evidently in pain, being goaded and god knows what abuse is being said to him. He is extremely disciplined, a lot more than meets the eye with this. #ronaldo #cellphone #GOAT pic.twitter.com/ji9gv1OCPU