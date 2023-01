¡Histórico! Ni un solo español en el 11 titular del Real Madrid

El francés Karim Benzema formó parte de la alineación titular del DT Carlo Ancelotti. Foto: EFE

El partido oficial número 4 436 en la historia del Real Madrid (España) fue el primero del conjunto blanco en sus 120 años de vida institucional sin un solo jugador español en la alineación titular. La noticia desató una serie de comentarios en las diferentes redes sociales.

En la cuenta de IG del diario AS, los seguidores del Real Madrid escribieron: "Esto significa otro título para el Barcelona". "Con razón la selección española anda tan mal". "Y después lloran cuando no llaman a ningún jugador a la selección". "Luego se quejan de la selección". "Lo que me parece es que ningún jugador de los 11 de la selección tiene suficiente nivel para que juegue en el Real Madrid".

Cabe recordar que la selección española quedó fuera del Mundial de Catar tras quedar eliminada en octavos de final; la selección marroquí fue la encargada de darle la estocada final en una fatídica tanda de penales en la que ni Pablo Sarabia, ni Carlos Soler ni Sergio Busquets fueron capaces de anotar.

Real Madrid y su 11 titular

Para el partido frente a Villarreal -disputado el 7 de enero de 2023- el Real Madrid, del estratega italiano Carlos Ancelotti, formó con:

Thibaut Courtois (Bélgica), Ferland Mendy (Francia), David Alaba (Austria), Antonio Rüdiger (Alemán), Eder Militao (Brasil), Luka Modrić (Croacia), Aurelién Tchouaméni (Francés), Toni Kroos (Alemán), Vinicius Junior (Brasil), Federico Valverde (Uruguay) y Karim Benzema (Francia).

En la banca de suplentes estuvieron los futbolistas españoles: Jesús Vallejo, Nacho, Marco Asensio, Lucas Vásquezz, Dani Ceballos y Luis López.

