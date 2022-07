Cristiano Ronaldo todavía no encuentra equipo

La estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo en acción ante Norwich, en Old Trafford, el 16 de abril del 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El astro portugués Cristiano Ronaldo deberá permanecer en el Manchester United si no encuentra un nuevo equipo. Ahora, a la lista de clubes que lo han descartado se suma el Atlético de Madrid.

De acuerdo al diario Marca, el club le negó la entrada debido a que su traspaso lo perjudicaría a nivel económico. Los madrileños no se encuentran en condiciones de pagar el alto salario del futbolista ni el valor que solicitan los dueños de sus derechos deportivos.



Entre las razones por las cuales se rechazó fichar al futbolista también se encuentra la cantidad de jugadores con los que ya cuenta en la zona ofensiva. Además, uno de los firmes intereses del club es el defensor Nahuel Molina.



Según el rotativo, el delantero de la Selección de Portugal fue ofrecido a la institución por su representante Jorge Mendes. El agente cuenta con una estrecha relación con el cuadro 'colchonero' y con Miguel Ángel Gil Marín, directivo de la entidad.



Son 4 clubes

Las opciones de Cristiano Ronaldo para encontrar una nueva escuadra de cara a la temporada 2022 - 2023 empiezan a agotarse. El delantero solicitó salir del conjunto británico debido a que su deseo es jugar la UEFA Champions League.



Aunque en un inicio los planteles europeos mostraron interés, de a poco lo dejaron de lado. Inclusive, equipos con los que ya tenía negociaciones avanzadas dieron su negativa a último minuto.



El primer elenco que negó el arribo de 'CR7' fue el Báyern Múnich. La directiva alemana manifestó que el futbolista no encajaba en la filosofía del su institución.



En el París Saint Germain pudo recalar gracias a las gestiones de su agente. La vinculación no prosperó a causa de la sobrepoblación de delanteros en el cuadro francés.



Una de las escuadras que lo buscó y que estuvo a punto de llegar fue el Chelsea. Los londinenses tenían todo encaminado pero no recibieron la aprobación del técnico Thomas Tuchel.

Cristiano Ronaldo y el contrato en Mánchester

Cristiano Ronaldo deberá permanecer con los 'Red Devils' a menos que alguien pague los USD 30 millones que solicitan y cumplan con las exigencias del deportista. El contrato con los ingleses lo vincula hasta mediados de 2023 y tiene la opción de renovar por un año más.



El ariete no se vinculó a la pretemporada del United y su DT Erik Ten Hag desconoce cuando contará con él. A pesar del contexto busca tenerlo para la campaña venidera y aseguró que su ausencia de la primeras prácticas se dio debido a motivos personales.