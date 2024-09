Cristiano Ronaldo vivió una intensa jornada con el Al-Nassr en la segunda jornada del grupo B de la Champions League de Asia, en la que volvió a marcar para guiar a una nueva victoria en su carrera.

El Al-Nassr recibió este lunes 30 de septiembre de 2024 al Al-Rayyan de Catar. El Al -Awwal Park fue el escenario que vivió una nueva jornada dorada en la que Cristiano Ronaldo destacó.

Ronaldo marcó a los 76 minutos un golazo para el definitivo 2-1, a pase de Abdulrahman Ghareeb, que dejó en el camino a un par de rivales para dejar en posición de gol para que el portugués defina con la calidad que lo distingue.

El senegalés Sadio Maní puso el 1-0 a los 45+1′ para el Al-Nassr. Róger Guedes descontó a los 87 minutos, para darle un poco de dramatismo al cierre del juego.

Los sauditas ocupan el segundo puesto en el grupo B con 4 puntos. El líder es el Al-Ahli Saudi con 6 puntos, frutos de dos victorias en igual número de presentaciones.

🟡🔵❤️ Cristiano Ronaldo: “Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday”. pic.twitter.com/uPlmIMXIMg