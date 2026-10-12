Cristiano Ronaldo llega a 981 goles y reviven sus palabras como ‘el mejor de la historia’

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo volvió al gol con el Al Nassr después de la fecha FIFA y llegó a los 981 tantos oficiales en su carrera. Tras regresar a su equipo y haberse marchado de la selección de Portugal por roces con el DT Jorge Jesús, ‘CR7’ se volvió tendencia después de que se recordasen declaraciones en las que decía ser el mejor de la historia.

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre los mejores de la historia

El 3 de febrero del 2025, Cristiano Ronaldo concedió una entrevista al canal español La Sexta. En ella, este se pronunció con respecto a quién es el mejor futbolista de la historia y se puso a sí mismo como el más destacado.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Yo hago todo en el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto (…) yo creo que soy el mejor de la historia. Yo no vi a nadie mejor que yo”, manifestó el delantero portugués.

Tales declaraciones se viralizaron en redes sociales en medio del contexto actual del portugués. En su último episodio con la selección portuguesa se marchó al considerar que el DT Jorge Jesús no le brindó los minutos suficientes. Además, emitió un comunicado en el que también se comparó con Pelé y Diego Maradona.

Cristiano Ronaldo y sus roces en la Selección de Portugal

El 30 de septiembre del 2026, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal antes de que su escuadra se enfrentase a Dinamarca por la Liga de Naciones de Europa. El conflicto se dio a raíz de que, en el partido previo frente a Noruega, el delantero permaneció en el banco de suplentes.

Tras el choque en el que Cristiano no sumó minutos, el jugador señaló que su entrenador le prometió jugar al menos media hora. El 6 de octubre, el futbolista emitió un comunicado en el que explicó su salida y apuntó contra Jorge Jesús por incumplir su palabra.

El ‘Bicho’ sostuvo que acordó con el estratega que este dé una explicación pública por su decisión y que, finalmente no lo hizo. A su vez, reveló que le brindó al técnico un guion para que lo use en rueda de prensa. En el documento, Jorge Jesús debía reconocer su error al marginar a alguien de la “talla de Pelé y Maradona” y destacar el papel del futbolista con su selección.

Después del episodio, Ronaldo también ofreció disculpas por marcharse de la concentración. Asimismo, la Federación Portuguesa decidió abrirle un expediente disciplinario y suspenderlo preventivamente.

Cristiano Ronaldo llegó a los 981 goles

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!! 981!!!!! AL NASSR 1-0. CRISTIANO RONALDO SIEMPRE APARECE EN CHAMPIONS LEAGUE. 🥶🐐 https://t.co/cx5h0ThyDA — MT2 (@madrid_total2) October 12, 2026

Después de los conflictos con su escuadra, Cristiano Ronaldo continúa con la ampliación de sus registros goleadores y alcanzó los 980 goles oficiales. El 9 de octubre anotó con el Al Nassr por 3-0 frente al Al Diriyah en la octava fecha de la Liga de Arabia Saudita.

Tras aquel cotejo, a sus 41 años, ‘CR7’ también logró marcar a partido seguido y quedar a 19 anotaciones de las mil. Su gol 981 llegó este lunes 12 de octubre del 2026 frente al Neftchi Fernaga en la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia. Su equipo venció por 2-1.