La crisis de energía en Ecuador obliga al fútbol a cambiar sus horarios

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La crisis de energía que atraviesa Ecuador también alcanza al fútbol profesional. Este jueves 15 de octubre de 2026, Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, se pronunció sobre la situación eléctrica del país y presentó una decisión que modifica los horarios habituales del campeonato ecuatoriano, mientras se registran apagones en distintas ciudades.

El pronunciamiento llega en medio de las dificultades del suministro eléctrico nacional, que han provocado interrupciones del servicio en varias provincias. La organización del torneo planteó una modificación de su programación con el propósito de contribuir al ahorro energético, una medida que afecta directamente a los clubes, los aficionados y la planificación de las jornadas.

El fútbol ecuatoriano cambia sus horarios para ahorrar energía

La organización del campeonato ecuatoriano decidió eliminar voluntariamente la franja nocturna de sus encuentros y adelantar la programación para aprovechar más horas de luz natural.

“Decidimos voluntariamente eliminar la franja horaria nocturna. Y seguiremos como industria tratando de transmitir conciencia de ahorro energético”, escribió Miguel Ángel Loor en su cuenta oficial de X.

La propuesta contempla que los encuentros de sábado y domingo se distribuyan en tres franjas: de 11:30 a 13:30, de 14:00 a 16:00 y de 16:30 a 18:30.

Anteriormente, la programación incluía partidos entre las 19:30 y las 21:30. Esa franja queda eliminada del esquema presentado por la organización.

Para los viernes y lunes, cuando habitualmente se programa un encuentro por día, también se propone utilizar el horario de 16:30 a 18:30.

Con estos ajustes, las jornadas terminarían aproximadamente tres horas antes de lo habitual, sin reducir los ocho encuentros previstos por fecha.

¿Por qué el campeonato ecuatoriano dejará de jugar por la noche?

La modificación busca disminuir la utilización de iluminación artificial en los estadios durante los partidos.

Los encuentros nocturnos requieren sistemas de alumbrado para garantizar las condiciones de visibilidad necesarias para jugadores, árbitros, espectadores y transmisiones televisivas.

Al adelantar los compromisos, la organización pretende aprovechar la iluminación natural y reducir el tiempo de funcionamiento de las luminarias.

Sin embargo, LigaPro no presentó una estimación pública de cuánta electricidad permitiría ahorrar la medida. Por tanto, todavía no existe una cifra oficial que permita cuantificar su impacto sobre el consumo energético nacional.

La decisión tampoco implica suspender el campeonato ni disminuir el número de partidos. El planteamiento mantiene la programación completa, aunque modifica las horas en las que se disputarán los encuentros.

Los apagones en Ecuador también afectan al deporte

La medida aparece en un contexto de interrupciones eléctricas que han alcanzado distintas ciudades del país.

El 15 de octubre, EL COMERCIO publicó información sobre los cortes de luz registrados entre el 13 y el 14 de octubre en Quito, Guayaquil, Durán, Ambato, Riobamba y otros sectores del territorio nacional.

Los reportes ciudadanos describieron interrupciones que, en determinadas zonas, superaron las seis horas. Hasta las primeras horas del miércoles 14, las autoridades no habían presentado una explicación nacional sobre las causas de todos esos cortes.

Paralelamente, el Gobierno Nacional estableció restricciones temporales de suministro para determinados consumidores industriales, como parte de las medidas destinadas a gestionar la demanda eléctrica.

Este escenario constituye el contexto del pronunciamiento de Loor, aunque la organización deportiva presentó su decisión como una contribución voluntaria al ahorro y no como una disposición obligatoria del Gobierno.

Decidimos voluntariamente eliminar la franja horaria nocturna. Y seguiremos como industria ⚽️ tratando de transmitir conciencia de ahorro energético. https://t.co/u59pLr7wgX — Miguel Angel Loor (@miguelloor) October 15, 2026

¿Qué cambia para los aficionados y los clubes?

Los nuevos horarios obligan a los aficionados a reorganizar su asistencia a los estadios y el seguimiento de los partidos por televisión.

Los encuentros que habitualmente comenzaban a las 19:30 pasarían a disputarse durante la tarde, mientras que los sábados y domingos incorporan una franja desde las 11:30.

Para los clubes, el ajuste también supone adaptar sus desplazamientos, concentraciones y preparación deportiva a los nuevos horarios establecidos para cada compromiso.

La propuesta difundida por LigaPro establece intervalos de 30 minutos entre los encuentros programados consecutivamente, con el objetivo de conservar la estructura de la jornada.

La organización no precisó una fecha definitiva para recuperar los partidos nocturnos. Su continuidad dependerá de las próximas decisiones sobre la programación del campeonato ecuatoriano y de la evolución de la situación energética del país.

Preguntas frecuentes sobre los nuevos horarios del campeonato ecuatoriano por los apagones:

❓ ¿Por qué el campeonato ecuatoriano dejará de jugar partidos nocturnos? La organización del campeonato ecuatoriano decidió eliminar voluntariamente los partidos nocturnos para contribuir al ahorro de energía, en medio de los apagones registrados en Ecuador.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, anunció la medida este jueves 15 de octubre de 2026. El objetivo es aprovechar la luz natural y reducir el uso de iluminación artificial en los estadios. La decisión no responde a una orden obligatoria del Gobierno, sino a una iniciativa de la organización deportiva. ❓ ¿Cuáles serán los nuevos horarios de los partidos del campeonato ecuatoriano? Los partidos de sábado y domingo se programarán a las 11:30, 14:00 y 16:30, mientras que los encuentros de viernes y lunes se plantean para las 16:30.

Las nuevas franjas contemplan partidos de 11:30 a 13:30, de 14:00 a 16:00 y de 16:30 a 18:30 durante los fines de semana. La programación mantiene intervalos de 30 minutos entre encuentros consecutivos y elimina la franja nocturna que anteriormente comenzaba a las 19:30. ❓ ¿Se suspenderán partidos del campeonato ecuatoriano por los apagones? No. La medida anunciada no contempla suspender encuentros ni reducir la cantidad de partidos del campeonato ecuatoriano, sino modificar sus horarios.

La organización mantendrá los ocho encuentros previstos por jornada. Los cambios afectarán principalmente a los horarios de inicio, la asistencia de los aficionados y la planificación de los clubes, que deberán adaptar sus desplazamientos y preparación deportiva. ❓ ¿Cuánta electricidad ahorrará el fútbol ecuatoriano al eliminar los partidos nocturnos? No existe una cifra oficial sobre la cantidad de electricidad que permitirá ahorrar la eliminación de los partidos nocturnos del campeonato ecuatoriano.

La medida busca reducir el funcionamiento de las luminarias de los estadios, necesarias para disputar encuentros después del anochecer. Sin embargo, LigaPro no presentó una estimación pública del consumo que se evitaría ni del impacto que tendría sobre la demanda eléctrica nacional. ❓ ¿Hasta cuándo se mantendrán los nuevos horarios del campeonato ecuatoriano? LigaPro no anunció una fecha definitiva para el regreso de los partidos nocturnos al campeonato ecuatoriano.

La continuidad de los nuevos horarios dependerá de las próximas decisiones de la organización y de la evolución de la situación energética del país. Mientras tanto, los aficionados deberán revisar la programación de cada jornada para confirmar las horas de los encuentros, especialmente aquellos que antes se disputaban a las 19:30.

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