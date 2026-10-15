El campeonato ecuatoriano puede tener campeón este sábado, pero hay mucho más en juego

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El campeonato ecuatoriano afrontará entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre de 2026 una jornada que puede modificar el panorama de sus tres grupos. Los 16 equipos de la Serie A disputarán ocho encuentros correspondientes a la tercera fecha de la fase final, con objetivos que van desde la corona nacional hasta la permanencia.

La atención estará repartida entre Ambato, Quito, Guayaquil y otras ciudades, donde los resultados pueden alterar la clasificación a la Libertadores, la Sudamericana y la lucha contra el descenso. Sin embargo, uno de los encuentros tiene una consecuencia deportiva que ningún otro partido de esta fecha puede ofrecer.

Independiente del Valle puede asegurar el campeonato ecuatoriano

Independiente del Valle visitará a Macará el sábado 17 de octubre, a las 14:00, en el estadio Bellavista de Ambato. Una victoria permitirá a los dirigidos por Joaquín Papa alcanzar 80 puntos y proclamarse matemáticamente campeones nacionales.

Los ‘rayados’ llegan con 77 unidades, mientras que Macará, segundo con 57, necesita ganar para impedir la celebración del líder y defender su posición de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El equipo de Sangolquí también busca conseguir el primer bicampeonato de su historia. El 14 de octubre, este Medio detalló cómo la remontada 2-1 frente a Aucas, con goles de Hugo Quintana y Steven Góngora, dejó encaminada su coronación.

En el mismo hexagonal, Aucas recibirá a Liga de Quito el sábado a las 16:30. Los orientales tienen 50 puntos y los albos, 52. Una victoria local invertiría sus posiciones.

El domingo 18, a las 16:30, Barcelona SC enfrentará a Universidad Católica. Los amarillos, últimos del grupo con 44 unidades, necesitan sumar para acercarse a los puestos internacionales. Católica, con 51, podría superar a Liga dependiendo de los resultados.

Los tres primeros del hexagonal obtendrán plazas para la Libertadores, mientras que los restantes accederán a la Sudamericana, conforme a la distribución de cupos del torneo.

Emelec y Libertad disputan el cupo a la Sudamericana

El cuadrangular entrega una clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y tendrá dos encuentros que pueden modificar las diferencias entre sus participantes.

Libertad, líder con 47 puntos, recibirá a Guayaquil City, segundo con 43, el sábado 17 a las 11:30. Una victoria lo dejaría siete unidades por encima de su perseguidor; una derrota reduciría la distancia a un punto.

El domingo 18, a las 14:00, Leones FC enfrentará a Emelec. El conjunto local suma 40 puntos y los eléctricos tienen 39.

Emelec necesita ganar para superar a su rival y mantenerse cerca de los primeros lugares. Una derrota ampliaría su distancia respecto de los equipos que encabezan el cuadrangular, cuando todavía restan jornadas por disputar.

El descenso enfrenta a seis equipos por la permanencia

El hexagonal por la permanencia reúne a seis clubes y determinará los dos equipos que perderán la categoría al finalizar la temporada.

La jornada comenzará el viernes 16, a las 15:30, con Deportivo Cuenca frente a Técnico Universitario. Los morlacos tienen 38 puntos, mientras que el equipo ambateño suma 33 y necesita resultados para abandonar los últimos lugares.

El domingo 18, a las 11:30, Delfín recibirá a Manta FC en un enfrentamiento directo entre los dos últimos de la clasificación.

Delfín registra 32 puntos y Manta, 27. Una victoria del conjunto mantense reduciría a dos unidades la diferencia entre ambos, mientras que un triunfo local ampliaría la distancia y podría modificar las posiciones de descenso.

La fecha terminará el lunes 19, a las 15:30, con Mushuc Runa ante Orense.

El equipo de Ambato encabeza el grupo con 39 puntos. Orense, cuarto con 34, mantiene apenas una unidad de ventaja sobre Técnico Universitario y dos sobre Delfín.

Los resultados de estos tres partidos establecerán nuevas diferencias entre los clubes que buscan conservar su lugar en la primera división para 2027.

Preguntas frecuentes sobre la tercera fecha de la fase final del campeonato ecuatoriano 2026:

❓ ¿Cuándo se juega la tercera fecha de la fase final del campeonato ecuatoriano 2026? La tercera fecha de la fase final del campeonato ecuatoriano se disputará del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026, con ocho partidos entre los 16 equipos de la Serie A.

La jornada comprende tres encuentros del hexagonal por el título, dos del cuadrangular por la Copa Sudamericana y tres del hexagonal por la permanencia. Los resultados influirán en la definición del campeón, los cupos internacionales y el descenso. ❓ ¿Qué necesita Independiente del Valle para ser campeón ecuatoriano en 2026? Independiente del Valle será campeón ecuatoriano si derrota a Macará el sábado 17 de octubre, a las 14:00, en el estadio Bellavista de Ambato.

El equipo dirigido por Joaquín Papa lidera el hexagonal con 77 puntos, mientras que Macará ocupa el segundo puesto con 57. Una victoria permitirá a Independiente alcanzar 80 unidades y asegurar matemáticamente el título. El club también busca conseguir el primer bicampeonato de su historia. ❓ ¿Cuáles son los partidos del hexagonal por el título del campeonato ecuatoriano? La tercera fecha tendrá los encuentros Macará vs. Independiente del Valle, Aucas vs. Liga de Quito y Barcelona SC vs. Universidad Católica.

Macará recibirá a Independiente el sábado 17 de octubre, a las 14:00. Ese mismo día, Aucas enfrentará a Liga de Quito a las 16:30. El domingo 18, Barcelona SC jugará contra Universidad Católica a las 16:30. Los resultados serán importantes para definir las posiciones de clasificación a la Libertadores y la Sudamericana 2027. ❓ ¿Cuándo juegan Emelec y Libertad por el cupo a la Copa Sudamericana 2027? Libertad enfrentará a Guayaquil City el sábado 17 de octubre, a las 11:30, mientras que Emelec visitará a Leones FC el domingo 18, a las 14:00.

Libertad lidera el cuadrangular con 47 puntos, seguido por Guayaquil City con 43. Leones FC suma 40 y Emelec tiene 39. El cuadrangular entrega un cupo a la Copa Sudamericana 2027, por lo que ambos encuentros pueden modificar las distancias entre los aspirantes. ❓ ¿Qué partidos se jugarán por el descenso en Ecuador y qué equipos están en peligro? El hexagonal del descenso tendrá los partidos Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario, Delfín vs. Manta FC y Mushuc Runa vs. Orense, entre el 16 y el 19 de octubre.

Deportivo Cuenca recibirá a Técnico Universitario el viernes 16, a las 15:30. Delfín enfrentará a Manta el domingo 18, a las 11:30, mientras que Mushuc Runa jugará ante Orense el lunes 19, a las 15:30. Delfín, con 32 puntos, y Manta, con 27, ocupan los puestos de descenso. Los dos últimos del hexagonal perderán la categoría al finalizar la temporada.

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