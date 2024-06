La selección del Ecuador fue derrotada por Venezuela en su debut en la Copa América 2024. El marcador fue de 1 a 2 en favor de la selección venezolana.

Ecuador perdió el encuentro a pesar de llevar la ventaja que obtuvo en una jugada de pelota parada. Luego, la ‘Vinotinto’ aprovechó su superioridad numérica para dar la vuelta el marcador.

La derrota de Ecuador dejó varias reacciones en la prensa deportiva y en personalidades del Internet.

Reacciones a la derrota de Ecuador

“Ecuador pagó caro la roja y sufrió la remontada de Venezuela en el debut de la Copa América”. Así tituló la ESPN una noticia sobre el cotejo.

El medio especializado en deportes señaló que la Copa América es “un torneo de ásperas sensaciones para Ecuador” y enumeró las tres jugadas decisivas del encuentro.

La expulsión de Enner Valencia al minuto 21 del partido. El gol de Jeremy Sarmiento cuando Ecuador tenía un hombre menos en cancha. El empate de Leonel Cádiz que impulsó a Venezuela a “dominar las acciones hasta el final”.

La victoria de Venezuela es histórica, porque por primera vez la ‘Vinotinto’ logró remontar un partido en la Copa América, dijo, por su parte, el influencer misterchip. Señaló que Ecuador no había perdido un partido tras marcar el primer gol del encuentro, desde el 2007 que perdió contra Chile.

El youtuber venezolano, Markos dijo que es una gran victoria de Venezuela y afirma que era el partido más importante del Grupo B de la Copa América.

Señaló que Ecuador era mejor que Venezuela, incluso después de la expulsión de Enner Valencia, pero que en el segundo tiempo la situación cambió y la ‘Vinotinto’ se llevó tres puntos clave.

La paciencia de Venezuela fue clave en el cotejo

Fernando Batista, entrenador de Venezuela, dijo que en los primeros 20 minutos del encuentro Ecuador manejó el balón y empezó mejor que su equipo. En el segundo tiempo sus variantes resultaron y con la paciencia y tranquilidad encontraron el momento para lastimar a la selección del Ecuador.

Dijo que después de la expulsión de Enner y el gol de Sarmiento, apostó a jugar por las bandas y que sabía que Ecuador se iba a replegar para jugar al contragolpe.

Luego del partido, los internautas también demostraron su malestar en las redes sociales, señalaron que no es posible que el entrenador de Ecuador, Félix Sánchez Bas, no haya convocado a otro delantero. También señalan a Enner Valencia como el responsable de la derrota, ya que por ser el capitán y líder de la selección no debía cometer la imprudencia de salir expulsado, y menos en los primeros minutos de juego.