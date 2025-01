La Liga Pro marcó el camino de la temporada 2025. La noche del jueves 16 de enero realizó la presentación del calendario de la etapa todos contra todos. Los partidos serán de ida y vuelta para completar 30 fechas.

La fase inicial arrancará el viernes 14 de febrero y se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre. A diferencia de las cinco ediciones anteriores, no habrá final, sino que se implementaron dos hexagonales y un cuadrangular para definir las posiciones finales.

Los debuts más esperados

A falta de definir el día y la hora de la programación, la primera fecha pondrá en escenas los juegos Manta vs. Barcelona SC, Emelec vs. Universidad Católica, Libertad vs. Independiente, Liga vs. Vinotinto, Aucas vs. Técnico Universitario, Mushuc Runa vs. Delfín, Macará vs. Orense y El Nacional vs. Deportivo Cuenca.

Una de las novedades la jornada de apertura es que los campeones de la Serie A (Liga) y de la B (Vinotinto), se enfrentarán en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este juego marcará el inicio de la ilusión que tienen los universitarios de alcanzar el primer tricampeonato de su historia.

Otro detalles a resaltar es que el debut de Felipe Caicedo en la Primera División de Ecuador, a sus 36 años de edad, será en la cancha del Jocay ante el Manta, uno de los dos ascendidos.

Aunque no es un debut absoluto, Orense viajará a Ambato para enfrentarse a Macará en el Bellavista.

Este compromiso marcará el retorno de Ángel Mena al fútbol ecuatoriano, luego de permanecer ocho años en el fútbol de México en donde ganó un título con Cruz Azul, tres con León y dos con Pachuca.

Ángel Mena, nueva contratación de Orense para la Liga Pro 2025.

Los clásicos de Barcelona SC

Clásicos de Barcelona SC

vs. Liga de Quito: 6/04 (V) y 27/07 (L)

vs. El Nacional: 20/04 (L) y 10/08 (V)

vs. Emelec: 18/05 (L) y 14/09 (V)

vs. Aucas: 1/06 (V) y 28/09 (L)

Clásicos de Liga

vs. Aucas 20/04 (L) y 10/08 (V)

vs. El Nacional (L) y 24/08 (V)

Clásicos de Ambato

Macará vs. T. Universitario 30/03

T. Universitario vs. Macará 20/07

Clásico de Manta

Manta vs. Delfín 2/03

Delfín vs. Manta 29/06

