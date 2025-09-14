Emelec y Barcelona SC se enfrentan este domingo 14 de septiembre de 2025 en el estadio George Capwell en el Clásico del Astillero 236 por el campeonato nacional. Robert Cabrera fue designado para dirigir el juego.

En los 236 juegos anteriores por el campeonato nacional, Barcelona SC se llevó el triunfo en 76 ocasiones, Emelec en 72 y los restantes 88 finalizaron en reñidos empates.

El Clásico del Astillero decide el futuro de sus protagonistas

Emelec afronta el Clásico del Astillero con la necesidad y obligación de ganar los tres puntos. Si lo logra, mantendrá abiertas sus opciones de clasificarse en las dos fechas finales al hexagonal final que define al campeón y los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana.

El ‘Bombillo’ es noveno con 38 puntos. Su campaña registra 10 triunfos, ocho empates y nueve derrotas. El sexto en la tabla de posiciones es Deportivo Cuenca con 43. En esta jornada visitará a Técnico Universitario, 14 con 25 y muy comprometido con el cuadrangular del descenso.

El argentino Facundo Castelli por lesión y el venezolano Alexander González por suspensión son los jugadores que no estarán disponibles para Guillermo Duró, que sí contará con el peruano Christian Cueva, su refuerzo estelar para el segundo semestre del año.

En Barcelona SC las necesidades son similares. Un triunfo es prioritario para mantener la distancia de 12 puntos sobre Independiente del Valle, el líder con 62 unidades y el favorito para coronarse campeón al final de la temporada.

El español Ismael Rescalvo incluyó en la convocatoria a José Contreras, recuperado de su rotura del tendón del aductor izquierdo en mayo de 2025, y a Joao Rojas, que superó su fractura de peroné registrada en mayo de 2024.

Otro de los nombres que se suma es el de Felipe Caicedo, ausente en las últimas cinco fechas del campeonato nacional por una gastritis gripal. El ariete solo sumó minutos en 10 de las 27 fechas y anotó dos goles.

