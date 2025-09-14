Emelec y Barcelona SC se enfrentan este domingo 14 de septiembre de 2025 en el estadio George Capwell en el Clásico del Astillero 236 por el campeonato nacional. Robert Cabrera fue designado para dirigir el juego.
En los 236 juegos anteriores por el campeonato nacional, Barcelona SC se llevó el triunfo en 76 ocasiones, Emelec en 72 y los restantes 88 finalizaron en reñidos empates.
El Clásico del Astillero decide el futuro de sus protagonistas
Emelec afronta el Clásico del Astillero con la necesidad y obligación de ganar los tres puntos. Si lo logra, mantendrá abiertas sus opciones de clasificarse en las dos fechas finales al hexagonal final que define al campeón y los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana.
El ‘Bombillo’ es noveno con 38 puntos. Su campaña registra 10 triunfos, ocho empates y nueve derrotas. El sexto en la tabla de posiciones es Deportivo Cuenca con 43. En esta jornada visitará a Técnico Universitario, 14 con 25 y muy comprometido con el cuadrangular del descenso.
El argentino Facundo Castelli por lesión y el venezolano Alexander González por suspensión son los jugadores que no estarán disponibles para Guillermo Duró, que sí contará con el peruano Christian Cueva, su refuerzo estelar para el segundo semestre del año.
En Barcelona SC las necesidades son similares. Un triunfo es prioritario para mantener la distancia de 12 puntos sobre Independiente del Valle, el líder con 62 unidades y el favorito para coronarse campeón al final de la temporada.
El español Ismael Rescalvo incluyó en la convocatoria a José Contreras, recuperado de su rotura del tendón del aductor izquierdo en mayo de 2025, y a Joao Rojas, que superó su fractura de peroné registrada en mayo de 2024.
Otro de los nombres que se suma es el de Felipe Caicedo, ausente en las últimas cinco fechas del campeonato nacional por una gastritis gripal. El ariete solo sumó minutos en 10 de las 27 fechas y anotó dos goles.
PREVIA
Alineación de Emelec:
Pedro Ortiz; Luis Castillo, Luis Caicedo, Luis Fernando León y Romario Caicedo; Juan Pablo Ruiz, Alfonso Barco, Sergio Quintero y Christian Cueva; José Angulo y Maicon Solís.
DT: Guillermo Duró
Alineación de Barcelona SC:
Ignacio De Arruabarrena; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi y Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Jean Carlos Montaño, Leonai Souza, Joaquín Valiente y Janner Corozo; Octavio Rivero.
DT: Ismael Rescalvo
PT
Arranca el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC por la fecha 28 del campeonato nacional en el George Capwell.
Minuto 4
Gooooooooooool de BSC. Octavio Rivero abre el marcador en Capwell aprovechando un pase de Bryan Carabalí.
Minuto 10
Emelec reacciona al gol de BSC tomando el control del balón para ir en busca del empate lo antes posible.
Minuto 15
Emelec encierra a BSC en su campo, pero sus ataques no son profundos y De Arruabarrena pasa desapercibido.
Minuto 20
El partido entra en un pozo con pocas acciones de peligro. El balón recorre el medio campo con poca trascendencia.
Minuto 25
Tarjeta amarilla para Leonai Souza, jugador de BSC.
Minuto 30
El control del balón es de Emelec. BSC espera ordenadamente en su propio campo.
Minuto 34
Tarjeta amarilla para Felipe Caicedo, jugador de BSC, por reclamos al árbitro desde el banco de suplentes.
Minuto 36
Goooooooool ade BSC. Joaquín Valiente marca un golazo para finalizar una combinación entre Leonai Souza y Jhonny Quiñónez.
Minuto 43
Se detiene momentáneamente el partido porque las luminarias de la General Gómez se apagaron.
Minuto 45
Se adicionan seis minutos al tiempo reglamentario.
Minuto 45+9
Goooooooool de Emelec. José Angulo descuenta en los minutos de descuento del PT.
Minuto 45+14
Se anula el gol de Emelec por posición adelantada. El marcador sigue 0-2. Unos segundos después el árbitro Robert Cabrera finaliza el PT.