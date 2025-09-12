La fecha 28 del campeonato ecuatoriano arrancará este viernes 12 de septiembre del 2025 después del parón de eliminatorias. La jornada contará con ocho compromisos entre los cuales el que más se destaca es el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC.

Después de dos semanas, el balompié volverá a retornar y los clubes podrán contar con sus seleccionados de vuelta. En el de los equipos del torneo, solo Independiente del Valle (tres) y Barcelona SC (uno) y Liga de Quito (uno) aportaron jugadores a la Selección de Ecuador. Emelec y Universidad Católica dotaron de futbolistas a escuadras nacionales foráneas.

Más noticias:

Para la nueva fecha, Independiente del Valle arriba en la cima de la tabla de posiciones y ya con su boleto asegurado en la liguilla final. El conjunto rayado cuenta con 59 puntos, 12 más que su escolta Barcelona SC.

Los rayados se medirán ante Vinotinto, que se encuentra en zona de descenso, con 24 unidades, y ha perdido sus cuatro últimos partidos al hilo. La escuadra de la colonia extranjera solo cuenta con un punto más que el último en la tabla, Mushuc Runa.

Barcelona SC busca seguir arriba ante Emelec en el Clásico del Astillero

Barcelona SC buscará recortar puntos con Emelec en uno de los partidos más atractivos de la fecha 28. El conjunto torero visitará el Estadio Capwell con la consigna de repetir la victoria que consiguió en casa en la fecha 13.

De cara al nuevo partido, el ‘Ídolo’ arriba con supremacía en el historial gracias a 75 victorias sobre 72 en un total de 235 partidos. En el caso del ‘Bombillo’, un triunfo sobre su rival de patio lo colocaría a puertas del hexagonal por el título y aún con seis puntos por disputarse.

Liga de Quito, en busca de no salir de la liguilla por el título

Liga de Quito, que abrirá la fecha 28, se enfrentará a Libertad. El cuadro albo no gana desde hace cuatro partidos y su permanencia en la zona de la liguilla por el título peligra, pues tiene 45 puntos y está a solo tres de quedar fuera.

La escuadra lojana es uno de sus rivales directos. Esta se encuentra en el sexto lugar, también espacio para el hexagonal final, y en caso de vencer igualaría en puntos a los albos.

Calendario de partidos de la fecha 28 del campeonato ecuatoriano

Viernes 12 de septiembre del 2025.

Partido: Libertad vs. Liga de Quito.

Hora: 19:00.

Estadio: Reina del Cisne.

Sábado 13 de septiembre del 2025.

Partido: Independiente del Valle vs. Vinotinto.

Hora: 14:00.

Estadio: Independiente del Valle.

Partido: Universidad Católica vs. Delfín.

Hora: 16:30.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Partido: Orense vs. Mushuc Runa.

Estadio: 9 de Mayo.

Hora: 19:00.

Domingo 14 de septiembre del 2025.

Partido: El Nacional vs. Macará.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Hora: 11:45.

Partido: Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca.

Estadio: Bellavista.

Hora: 14:00.

Partido: Emelec vs. Barcelona SC.

Hora: 17:30

Estadio: George Capwell.

Partido: Manta vs. Aucas.

Hora: 19:00.

Estadio: Jocay.

Información externa: RSC Anderlecht

No te pierdas D-Bate