Si tienes poco tiempo, te lo resumimos en estas tres líneas:

Christian Noboa estará de baja de tres a seis semanas con Emelec.

El futbolista se realizó una artroscopia en la rodilla derecha.

Christian Noboa se disculpó con los hinchas de Emelec por su lesión.

Christian Noboa llegó a Emelec como fichaje estrella para la temporada 2024. El ‘Zar’ estuvo presente en la pretemporada del equipo y sumó varios minutos, pero una lesión lo mantendrá alejado de las canchas hasta mediados de año, como mínimo.

Más noticias:

Hasta la fecha, el volante ecuatoriano se perdió seis partidos de Liga Pro. Además, no sumó ningún minuto en la Explosión Azul de Emelec.

¿Qué le pasó a Christian Noboa?

Todo empezó el 19 febrero del 2024. Aquel día, Emelec informó en su parte médico que el deportista sufrió un esguince en su rodilla derecha y que empezó su proceso de recuperación con el cuerpo médico del club.

“El pronóstico de recuperación y fortalecimiento es de dos semanas”, publicó el ‘Bombillo’. Sin embargo, esto no se cumplió.

Desde dicha fecha hasta el pasado 31 de marzo, Emelec no comunicó nada sobre la situación de Noboa y se empezó a especular sobre una lesión más grave.

No fue hasta el 1 de abril del 2024 que el ‘Ballet Azul’ se pronunció. Se informó entonces que Noboa se realizó una artroscopia en la rodilla derecha, situación que lo tendrá alejado de los terrenos de juego de “tres a seis semanas” mencionó el club.

Angelo Auad, doctor que llevó a cabo el procedimiento del futbolista de 38 años, explicó que Noboa se realizó una “remodelación del menisco lateral derecho y se hizo un procedimiento para tratar de lesiones del cartílago de un grado 1 o 2”.

Disculpas de Christian Noboa con Emelec

A través de sus redes sociales, Christian Noboa se disculpó con la hinchada de Emelec por su lesión y explicó todo lo que hizo para estar disponible.

“Intenté de todas las maneras posibles jugar sin operarme. Me infiltraron, me sacaron líquido, me sacaron sangre, me pusieron no menos de 15 inyecciones a la rodilla con tal de jugar, pero tanto esfuerzo no dio resultados”, escribió el ‘Zar’.

Mensaje de disculpas de Christian Noboa para los hinchas de Emelec. Foto: Twitter @cristhian_noboa.

De igual forma, Noboa detalló su compromiso con el equipo y las ganas de volver lo más pronto posible.

“No voy a descansar hasta recuperarme […]. Si tengo que entrenar tres veces al día, lo haré. Para mí es un honor y orgullo ser emelexista”, mencionó en su comunicado.

La vuelta a Emelec

Christian Noboa inició su carrera en Emelec. Con apenas 19 años se adueñó de la titularidad en la temporada 2004.

Estuvo en el primer equipo hasta 2006. En ese lapso disputó 89 partidos y anotó ocho goles antes de emigrar al fútbol europeo.

Christian Noboa (izq.) disputando un partido con Emelec en el estadio George Capwell en el Campeonato Ecuatoriano del 2006..

Su gran deuda con los azules es un campeonato. Por tal motivo regresó al club de sus amores en 2024, luego de 16 años en Europa.

Con 38 años, y una dilatada trayectoria en Rusia, llegó a Emelec para aportar con experiencia y sus últimos ‘cartuchos’ como futbolista.

Una histórica carrera en Rusia

Christian Noboa llegó a Rusia en 2007, con 22 años. En ese país realizó casi toda su carrera futbolística de Europa, a excepción de los primeros seis meses del 2015 que tuvo una pequeña aventura por Grecia.

Su primer equipo en Rusia fue el Rubin Kazán en 2007. Allí estuvo durante cinco años (2007-2012 y 2018), ganó dos Liga Premier (2008 y 2009), una Supercopa de Rusia y disputó tres ediciones de la Uefa Champions League.

Con el Rubin Kazán jugó 159 partidos, anotó 30 goles y repartió 19 asistencias.

Dinamo Moscú fue su siguiente paso. Noboa jugó tres años calendario entre la temporada 11/12 y la 14/15. Disputó 92 partidos, anotó 12 goles e hizo 11 asistencias.

Estuvo seis meses en Grecia con el PAOK. Jugó 17 compromisos, con dos goles y una asistencia.

En su vuelta a Rusia, el ‘Zar’ llegó al FK Rostov. Jugó solo dos temporadas (15/16 y 16/17), pero en ese corto tiempo obtuvo un subcampeonato y terminó como el mejor jugador del año. En 64 partidos anotó 11 goles y dio ocho asistencias.

Sus buenas actuaciones le sirvieron para llegar al Zenit de San Petersburgo en la temporada 17/18. No logró afianzarse como titular y solo disputó 22 partidos en dos años.

Christian Noboa durante su etapa en el PFC Sochi de Rusia.

Para la campaña 19/20 se marchó al PFC Sochi, donde recuperó la titularidad y con 34 años vivió su segundo aire. Allí jugó 115 partidos, anotó 40 goles y repartió 23 asistencias.

Además, ganó el mejor jugador del año en dos ocasiones (2021 y 2022) y fue incluido dos veces en el once ideal (2021 y 2022).