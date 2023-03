César Farías cuestionó a José Pékerman antes de que saliera de Venezuela

César Farías durante uno de los entrenamientos de Aucas. Foto: Twitter @Aucas45

La salida de José Pékerman de la selección de Venezuela generó casi la misma polémica que su llegada. Tras su fichaje, el DT César Farías fue de los primeros en cuestionarlo.

El venezolano, que actualmente dirige a Aucas, fue crítico con la contratación de José Pékerman, que asumió el mando de la selección llanera el 30 de enero de 2022 y dejó el cargo el 7 de marzo de 2023, sin dirigir un solo partido.

“Creo que Pékerman tiene mucha trayectoria, y todo eso está bien, lo que no veo bien es que no se conecte con la gente”, fueron las palabras de César Farías, en una entrevista realizada por el periodista venezolano Ignacio Marcano, en el 2022.

Desde que fue contratado, José Pékerman visitó Venezuela en pocas oportunidades, pues el argentino decidió no vivir en ese país. Ese tema tampoco pasó desapercibido para César Farías.

“Lo que no veo bien es que no viva en el país, que no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico, que sea como Dios, todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo puede tocar”, cuestionó César Farías en la entrevista.

Razones de la salida de Pékerman

Hay dos versiones sobre la salida de José Pékerman de la selección venezolana. Por el lado del entrenador, se denunciaron supuestos incumplimientos en los compromisos que asumió la Federación Venezolana de Fútbol.

Se estima que el acuerdo entre la FVF y José Pékerman superaba los USD 3 millones anuales, lo que sorprendió a propios y extraños.

Por lado del ente futbolístico se maneja otra versión. Según se afirma en el comunicado que emitió la FVF, ahora están en busca de profesionales que “compartan los más altos estándares de compromiso y entrega”.

Extraoficialmente, se menciona que se habría dado irregularidades en el accionar de Pascual Lezcano, quien representa a Pékerman.

¿Farías candidato a la selección de Venezuela?

Con la salida de José Pékerman, la FVF ya busca a un nuevo entrenador. Periodistas de ese país mencionaron el nombre de César Farías para ocupar ese cargo, de cara a las eliminatorias para el Mundial del 2026.

Marie Ferro, periodista venezolana, mencionó que el actual DT de Aucas interesaría a la FVF. “¿Quién debería tomar las riendas de la Vinotinto? Un nombre que está sobre la mesa y sonando puertas adentro es César Farías”, publicó la comunicadora.

César Farías ya dirigió a Venezuela, entre el 2008 y 2013. El venezolano tiene contrato con Aucas -club con el que consiguió el campeonato ecuatoriano de 2022- hasta diciembre de 2023.

