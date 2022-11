Carlo Ancelotti rompe récord de victorias en Champions League

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Foto: EFE

Agencia EFE

Histórica victoria para el técnico italiano Carlo Ancelotti la de este miércoles 2 de noviembre del 2022 en el Santiago Bernabéu frente al Celtic de Glasgow (5-1), ya que, además de certificar la clasificación como primero del Grupo F para el Real Madrid, se coloca a la cabeza de entrenadores con más victorias en la historia de la Champions League (103).

185 partidos en los que ha salido victorioso en 103, ha empatado 42 y ha sido derrotado en 40 ocasiones, lo que supone un porcentaje de victoria en la máxima competición continental del 55,67%.

¿Qué técnicos sigue a Ancelotti?

Datos encima del escocés Sir Alex Ferguson, mítico entrenador del Manchester United, al que superó en esta histórica clasificación que completan en los cuatro primeros puestos el español Pep Guardiola (96, que puede sumar una más en caso de ganar al Sevilla y el francés Arsene Wenger(84).

En cuanto al palmarés, Ancelotti también es el más destacado en la competición con cuatro títulos: Dos ‘orejonas’ con el Milan (2003 y 2007) y otras dos con el Real Madrid (2014 y 2022); con la última, superó al francés Zinedine Zidane (2016, 2017 y 2018) y al inglés Bob Paisley (1977, 1978 y 1981).

En la Liga de Campeones, Ancelotti ha dirigido a ocho clubes: Parma, Juventus, Milan, Chelsea, París Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Múnich y Nápoles.

Proceso abierto contra Carlo Ancelotti

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto un procedimiento con el nombramiento de un juez instructor para analizar las declaraciones del italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, sobre el penalti que le costó el pasado domingo ceder un empate liguero ante el Girona.

Como es habitual en estas situaciones, Competición designó un juez extraordinario para que estudie el caso. Las partes podrán presentar las alegaciones que consideren en el plazo de diez días y una vez que resuelva el árbitro presentará un informe no vinculante al Comité.

Ancelotti se quejó de la actuación arbitral principalmente por la acción de la pena máxima por mano de Marco Asensio y consideró que era un "penalti inventado".

Este martes, en la previa del encuentro de la Liga de Campeones ante el Celtic, el italiano afirmó en conferencia de prensa. "Este tema tengo que aclararlo porque parece que no está muy claro. Me han denunciado por lo que he dicho y me tengo que explicar. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era penalti, no entra la mala fe ni la acusación a un árbitro porque nunca he faltado al respeto a un árbitro en los testimonios ni en persona. Respeto a todo el mundo", aseguró.

"Me pueden suspender cuatro partidos, no pasa nada, he estado en el banquillo 1.200 partidos y perderme varios no arruina mis estadísticas. Dicho esto, el problema sigue vivo y para mí no era penalti por lo que nos han explicado a principio de temporada. En jugadas que no eran claras, no era penalti. Si han cambiado la regla tienen que decirlo, pero la regla no ha cambiado. Nadie es infalible", añadió.

Visita nuestros portales: