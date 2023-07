¿Quiénes se perfilan como candidatos a presidencia de Barcelona?

Rafael Verduga, exvicepresidente de Barcelona, es uno de los principales candidatos para las elecciones del club. Foto: Twitter @BarcelonaSC

Paulo Álvarez (D)

Barcelona tendrá sus elecciones para la presidencia durante el 2 de septiembre de 2023 a partir de las 09:00 en el Estadio Monumental. Carlos Alfaro Moreno no buscará la reelección, sin embargo, una serie de nombres aparecen en la palestra como potenciales candidatos.

Las últimas elecciones en la escuadra torera se llevaron a cabo en 2019 y el argentino tomó las riendas de la institución. Previamente, este había sido vicepresidente junto a José Francisco Cevallos hasta que decidió desvincularse.

Durante la etapa del histórico exfutbolista torero, el club consiguió un campeonato nacional en 2020. A su vez, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores.

Alfaro ingresó a sus funciones junto a Aquiles Álvarez como vicepresidente, quien renunció durante el periodo para candidatearse y ganar la alcaldía. Tras su salida, Rafael Verduga asumió tales funciones y, ahora, buscará ser el sucesor del gaucho, aunque no es el único.

Rafael Verduga, desde la actual administración

El directivo anunció su renuncia como el segundo al mando del club para iniciar su proceso electoral. Por medio de un comunicado dio a conocer su desvinculación y destacó los logros durante su etapa, entre ellos, el haber disminuido el pasivo correspondiente a deudas del club.

En diálogo con Radio Caravana, este señaló que no cuenta con impedimentos para buscar la presidencia. Asimismo, dio a conocer parte de su plan en caso de ser el escogido por los socios del 'Ídolo'.

Entre las intenciones de Verduga se encuentra que la escuadra se maneja como lo hacen las de élite mundial. Para ello contempla el establecimiento de un director deportivo, área de scouting, neurociencias, psicología y más.

Otro de los puntos a tener en cuenta será la distribución de los presupuestos y la potenciación de infraestructura y otras divisiones del club. Dentro de ello contempla brindar mayores chances a los jugadores juveniles.

Con respecto al tema económico, también señaló que su elenco genera al año alrededor de 25 millones de dólares y que con una adecuada gestión y ahorro de 3 millones anuales se puede bajar aún más el pasivo. Actualmente, este de 46 '9 millones.

Rafael Verduga y Fabián Bustos (der.) durante el sorteo de la Copa Libertadores para Barcelona SC, en diciembre del 2019. Foto: Barcelona SC

¿Luis Noboa, José Francisco Cevallos y Vito Muñoz?

Entre otros nombres que han presentado sus intenciones se encuentran los de exdirigente y un nuevo rostro. José Francisco Cevallos barajan y Antonio Noboa barajan la posibilidad, mientras que Vito Muñoz desean estar entre los postulantes.

En el caso de Cevallos, este se refirió al tema en abril de 2023 y manifestó que debía decidir junto a su familia. Asimismo, destacó que ya cuenta con experiencia y el conocimiento y ponderó el también haber llegado a semifinales de Libertadores. En otra ocasión, también sostuvo que de estar en el cargo apuntaría hacia técnicos como Renato Paiva o Gerardo Martino con el fin de ganar el certamen continental.

Noboa, al igual que 'Pepe Pancho' estuvo dentro del directorio de Barcelona. A su vez perdió las elecciones contra el exfutbolista y Alfaro Moreno en 2015.

El antiguo funcionario de la escuadra torera también sostuvo que su objetivo será terminar con las deudas de la escuadra. Además, reveló en diálogo con la Radio Redonda que aquella propuesta esta acompañada del respaldo financiero que servirá para ello, mas aún piensa en su decisión.

Vito Muñoz, a diferencia de los dos exdirectivos, reconoció que buscará la presidencia del elenco torero. En radio Caravana, sostuvo que el entrenador al que apuntará es Gustavo Alfaro y fichará al delantero argentino Guido Carrillo. Pese a ello, este manifestó que su postulación dependerá de su habilitación como socio y por ello aún no la ha oficializado.

José Francisco Cevallos, en su etapa como de Barcelona. Foto: archivo / EL COMERCIO

¿Puede participar Vito Muñoz en elecciones de Barcelona?

De acuerdo a Rafael Verduga, Muñoz no puede participar debido a que no es socio del club. Dentro del padrón presentado por Barcelona para las elecciones, este tampoco consta.

El exvicepresidente señaló que para presentar una candidatura se debe constar, por lo menos, con cinco años de antigüedad y si las cuotas atrasadas sobrepasan un año, la sociedad arranca desde cero. En el caso de su potencial rival, agregó que es socio desde el 2019, pero solo pagó por un palco vip.

Muñoz argumentó que no fue notificado sobre la situación y, por tanto, no cuenta con deudas. De igual forma, añadió que no permitirá que nuliten su antigüedad ni sociedad.

Vito Muñoz como periodista deportivo cuenta con un canal nativo digital de televisión, Vito Tv. Es empresario agroindustrial del sector camaronero y bananero. Foto: Cortesía

¿Los demás candidatos?

En torno a la participación de Cevallos, Verduga señaló que el otrora futbolista no puede postularse debido a que se encuentra suspendido por la Comisión Disciplinaria de los socios. Al hacer memoria del mandato previo del histórico jugador, tomó en cuenta que los resultados de su gestión y pasó su oportunidad. Noboa no cuenta con impedimentos.

