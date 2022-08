Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento compartieron con personas con discapacidad

Los ecuatorianos Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento compartieron su tiempo durante esta semana con la organización benéfica del Brighton & Hove Albion.

Los compatriotas visitaron el programa de fútbol para personas con discapacidad del Brighton, que cumplió 25 años. Otro jugador que estuvo presente fue el neerlandés Joel Veltman.

Durante su visita, los jugadores regalaron camisetas, firmaron autógrafos, se tomaron y fotos y participaron de algunos juegos con los participantes.

Una de las personas encargadas de este programa definió esta acción como “una experiencia única para todos los involucrados”.

This week Joel, Jeremy and Moises came to meet participants and give out some Albion kit. 🇪🇨🇳🇱



Their visit was part of the celebrations for the 2⃣5⃣ year anniversary of our disability football programme! 🥳#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/1nfvy8ESat