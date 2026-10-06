Exgoleador de El Nacional se retira del fútbol oficialmente

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Mientras El Nacional se despide de la Liga Pro Serie B antes de competir en la Segunda Categoría de Pichincha desde el siguiente año, uno de sus goleadores más prometedores del siglo XXI puso fin a su carrera profesional.

Bryan de Jesús se retira del fútbol

Bryan de Jesús anunció oficialmente que se retira del fútbol a sus 31 años de edad, empujado por una lesión en su espalda que lo orilló a tomar esta decisión apresuradamente, sin poder retomar la práctica profesional.

“Durante muchos años luché con problemas de mi espalda ocasionados por dos hernias discales. Las lesiones me llevaron a tomar esta difícil decisión“, mencionó en la parte medular del comunicado que compartió con sus seguidores.

El ariete tuvo un espacio para agradecer a su familia, compañeros y entrenadores que le ayudaron a cumplir el sueño de ser futbolista profesional siguiendo los pasos de su hermano mayor Marlon, que aún sigue en actividad en la Universidad Técnica de Cajamarca de Perú.

El siguiente paso en su vida será el de continuar con su carrera artística en la que es conocido como ‘La Contundencia’. Su sencillo ‘Me enamoras’ tiene más de cuatro millones de reproducciones solo en YouTube.

¿Quién es Bryan de Jesús?

Bryan Alejandro de Jesús Pabón nació el 10 de febrero de 1995 en Ibarra, provincia de Imbabura, localidad ubicada a 114 km al norte de Quito, la capital de Ecuador, y el objetivo de decenas de niños que sueñan con ser futbolistas.

Su estreno profesional precisamente lo hizo en la Universidad Católica de la referida ciudad con 20 años. Fue el domingo 2 de agosto de 2015 por la cuarta fecha de la segunda etapa del campeonato nacional.

Ingresó a los 80 minutos en lugar del argentino Bruno Vides. En esa jornada, la ‘Chatoleí’, dirigida por Jorge Célico, ganó 3-1 ante Mushuc Runa en el Estadio Bellavista con un doblete de Vides y otro tanto de Jonathan Carabalí.

Ese fue el único compromiso que disputó con los celestes. El siguiente año dio el salto a El Nacional, donde vivió la mejor etapa goleadora de su carrera al anotar 17 goles en 46 juegos disputados entre 2016 y 2017.

Desde 2018 empezó un peregrinar por Necaxa (México), un primer regreso a El Nacional, Puskás Akadémia (Hungría), Guayaquil City, Mushuc Runa, una segunda etapa en la Universidad Católica, Olmedo, Aucas, Liga de Quito, Imbabura y Gualaceo.

En 2025 se produjo su segundo regreso a El Nacional. Sin embargo, no pudo anotar ningún gol entre la Liga Pro, Copa y Supercopa Ecuador y la Copa Libertadores. Esa temporada fue requerido en nueve duelos.

Este año, antes de poner punto final a su carrera, fue presentado como refuerzo de La Unión para competir en la Segunda Categoría de Cotopaxi. Ese será el último equipo que se interesó por el delantero que no terminó de concretar lo que prometía en sus primeros años de profesionalismo.

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