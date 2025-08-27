Angie Palacios, pesista y medallista olímpica ecuatoriana en París 2024, anunció el nacimiento de su hija. La deportista se convirtió en madre junto a al futbolista y músico Bryan de Jesús, delantero de El Nacional.

Por medio de un video en sus redes sociales, la atleta le dio la bienvenida a su heredera e hizo público su alumbramiento. En él se muestran imágenes de Palacios junto a la bebé y cómo fue el proceso en el que dio a luz.

Dentro de él material publicado se retrata, paso a paso, el transcurso de la deportista en una casa de salud, desde su llegada hasta la preparación y el parto. Como culmen, el primer encuentro junto a su hija a quien arropa en brazos. Bryan de Jesús también hace su aparición en el centro hospitalario, durante y después de la intervención médica, como pareja y padre de familia.

“Mi pequeña princesa ha llegado al mundo. Nunca imagine que este pequeño llanto traería tanta felicidad (…) Ahora comienza una nueva etapa: recuperarme, disfrutar de cada momento con mi bebé y, poco a poco, volver a la actividad. Con esta nueva motivación en mi vida, tengo un objetivo más grande para seguir persiguiendo medallas“, escribió Angie Palacios junto a su publicación.

En la manifestación en redes, Palacios también agradeció a quienes la asistieron en su parto. Aquel gesto lo extendió a sus seguidores por los buenos deseos.

Neisi Dajomes, hermana de Angie Palacios, felicitó a su hermana

La también pesista y medallista olímpica Neisi Dajomes, hermana de Angie Palacios, también se pronunció por el hecho. Ella felicitó a Palacios y también realizó una publicación en sus cuentas de redes sociales.

La ganadora del oro en Tokio 2020+1 y el bronce en París 2024, mostró una serie de fotografías junto a su sobrina. Esta última se encontraba arropada y en brazos de la deportista. Asimismo, también envió un mensaje adjunto a la publicación.

“Ya me hicieron tía de nuevo. Muy orgullosa de mi hermanita @angiedajomes en esta nueva etapa de su vida. Ver crecer a nuestra familia me llena de alegría y motivación. Bienvenida, bebé. Aquí tienes una tía que siempre te va a cuidar con todo el amor del mundo“, escribió.

Angie Palacios, histórica del deporte ecuatoriano

Angie Palacios se metió en la historia del deporte ecuatoriano tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí, ella se hizo con el bronce en Levantamiento de Pesas dentro de la categoría de 71 kilogramos.

En aquella competencia, Olivia Reeves se hizo con el oro y Mary Sánchez ganó la plata. Para lograr la presea, Palacios levantó 140 kilogramos.

La ecuatoriana también estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Allí consiguió un diploma olímpico al finalizar sexta en su categoría.