El ecuatoriano Bryan García se destaca en el Atlético Paranaense de Brasil

Brayan García con la camiseta el Paranaense en la temporada 2022. Foto: Facebook Brayan Garcia Realpe.

Alexis Sinchire (D)

El Atlético Paranaense sorprendió a Palmeiras y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2022 tras lograr un marcador global de 3-2.

En el 'Furacão', destaca la presencia del mediocampista ecuatoriano Bryan García, quien llegó a inicios de año luego de firmar una gran campaña en el 2021 con el Independiente del Valle, donde fue una de las piezas claves para conseguir el primer título nacional de su corta historia en el profesionalismo.

¿Quién es Bryan García?

Bryan Jahir García Realpe nació hace 21 años en el cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas. Llegó al 'Matagigantes' en el 2018 y dejó huella en su paso por las instalaciones de Chillo-Jijón, oriente de Quito.



En el 2020 fue parte del equipo que se proclamó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 que se jugó en Asunción, Paraguay. En la gran final le ganaron 2-1 a River Plate de Argentina, con goles de Daniel Bravo y Darlin Leiton, hoy en Alianza Lima de Perú.



En ese equipo compartió cancha, entre otros, con William Pacho (Royal Antwerp), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Moisés Caicedo (Brighton), Marco Angulo (Independiente del Valle), Jhoanner Chávez (Independiente del Valle) y Anthony Valencia (Royal Antwerp).



En ese mismo 2020 fue ascendido al primer plantel y poco a poco se fue ganando un espacio hasta hacerse con la titularidad. Según Transfermarkt, entre LigaPro, Copa Ecuador, Supercopa Ecuador, Copa Libertadores y Sudamericana, jugó 57 partidos, anotó tres goles y entregó dos asistencias.



Desde principios de 2022 vive su primera experiencia internacional cobijado por el Paranaense. Desde su llegada, citando a la misma fuente, entre el Brasileirao y la Libertadores, suma ocho partidos.



Su participación ha sido intermitente dentro del terreno de juego, aunque permanentemente está en las convocatorias del plantel que actualmente dirige Luis Felipe Scolari, legendario e histórico entrenador brasileño que ganó la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 con su país.



En la presente edición de la Libertadores fue titular y jugó los 90 minutos ante The Strongest (local) y Libertad (visitante). Contra The Strongest (visitante) arrancó de titular y se mantuvo en cancha hasta el minuto 58.

Esa fue su última aparición en el rol estelar. En adelanto fue suplente, en la misma primera fase, ante Libertad (local); en los octavos de final contra el mismo Libertad (local); y, en los cuartos de final ante Estudiantes de La Plata (visitante).



El próximo 29 de octubre el Paranaense disputará la final única en el Estadio Monumental de Guayaquil.



Su rival saldrá del encuentro entre Flamengo y Vélez Sarsfield, a jugarse el miércoles 7 de septiembre en el Estadio Maracaná. En la ida los de Río de Janeiro ganaron 0-4 en Buenos Aires, dejando prácticamente cerrada la serie.