Brighton resaltó el 'increíble' año de Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán es uno de los jugadores de confianza DT Roberto De Zerbi en el Brighton & Hove Albion.

En agosto de 2022 el Brighton & Hove Albion anunciaba la contratación de Pervis Estupiñán desde el Villarreal de España por cinco años, a cambio de 18 millones de euros más cinco en variables.



No necesitó tiempo de adaptación e inmediatamente sumó minutos y fue inamovible en el lateral izquierdo del Brighton & Hove Albion.



"Una primera temporada increíble con nosotros. ¡Disfruta de lo mejor de Pervis Estupiñán", fue el mensaje con que el miércoles 28 de junio de 2023 el Brighton & Hove Albion sacó pecho con el talento del ecuatoriano.



En el video colgado en las redes sociales del Brighton & Hove Albion se destacan las mejores jugadas de Pervis Estupiñán en el curso 2022/23, tanto en lo defensivo como ofensivo, demostrando la versatilidad que fue adquiriendo conforme pasaron los años en Europa.



Dentro del clip destaca el gol que Pervis Estupiñán le anotó al Arsenal en el Emirates Stadium el 14 de mayo. El surgido en Liga de Quito puso el 0-3 definitivo al 90+6'.



La gran temporada de Pervis Estupiñán no solo se refleja en lo estadístico, sino que también en su valor de mercado que pasó de 20 a 32 millones de euros en 12 meses.

