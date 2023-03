Barcelona SC recibe al Delfín en el Monumental por la fecha 2

Bruno Piñatares, jugador de Barcelona SC, en una práctica en el estadio Monumental. Foto: @BarcelonaSC

Andrés Ávila (D)

Barcelona SC y Delfín se enfrentarán en el último partido de este sábado 4 de marzo de 2023, correspondiente a la segunda jornada de la LigaPro.

El cotejo arrancará a las 19:00, en el estadio Monumental de Guayaquil.

Ambos planteles buscarán su primera victoria en el campeonato ecuatoriano. En el caso de Barcelona SC, deberá superar su dura derrota sufrida en la primera fecha ante Gualaceo por 2-1, mientras que, Delfín igualó en casa contra Orense 1-1.

La presión para este compromiso la tendrá Barcelona SC, ya que en la primera jornada el equipo no lució bien y dejó muchas dudas.

Además, como Barcelona SC es considerado uno de los candidatos al título, no sumar de a tres y en casa, sería desastroso y complicaría el arranque de temporada del club.

Barcelona SC y la cinta de capitán

Damián Díaz habló sobre la polémica generada sobre la cinta de capitán del Barcelona SC que quedó en el suelo cuando fue sustituido en el partido de la fecha 1 de la LigaPro.

El sábado 25 de febrero de 2023 en la derrota 2-1 ante Gualaceo en el estadio Jorge Andrade Cantos por la primera fecha de la LigaPro, Damián Díaz fue sustituido a los 58 minutos, pero antes de salir lanzó la cinta de capitán al piso, desatando una ola de críticas por este gesto.



"La realidad es que en el partido el árbitro me pidió que salga por el lugar más cercano. Me quedaba lejos Javier (Burrai) e intenté avisarle al 'Titi' (Christian Ortiz) para que se la entregue", dijo Damián Díaz este miércoles 1 de marzo de 2023 sobre el tema.



A renglón seguido indicó que este tipo de especulaciones las "tiene que salir a aclarar por la gente (hinchas) que es lo que realmente le preocupa", puesto que en redes sociales circulan informaciones falsas, incluida una supuesta pelea entre Javier Burrai y Paco Rodríguez, la cual la desestimó.



"Ahora con las redes sociales todos estamos más expuestos y más si estamos en Barcelona. Es parte de nuestro trabajo. Vamos a mejorar y somos conscientes que no hicimos un buen partido", indicó Damián Díaz, cuyo contrato con Barcelona SC termina en Diciembre de 2023.



Agregó que debido a la situación de inseguridad que vive el país, desde el fútbol se debería llevar "tranquilidad" a los hinchas y evitar "agrandar" algo que no es grave en el transcurso de un partido de fútbol.

