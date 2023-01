Aucas presentó su plantilla 2023 en la 'Noche del Campeón'

Los jugadores del Aucas en la presentación del 27 de enero del 2023. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Paulo Álvarez (D)



Con su gente y en Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas dió a conocer a quienes defenderán su casaca en 2023. Bajo un show de luces y fuegos artificiales, cuerpo técnico y jugadores desfilaron en la Noche del Campeón.

A partir de las 17:00 arrancó el show de la escuadra oriental. Las puertas del gramado abrieron y aunque el reducto no se llenó, la hinchada y las matracas se hicieron sentir.

Un espectáculo musical abrió la tarde y animó a los asistentes. Llegaron las 19:00 y llegó el momento más esperado. Las luces se apagaron y las luces iluminaron una tarima en el centro del campo.

El estadio en un silencio impropio de la ocasión. Se escuchó el anuncio de que se presentaría a los jugadores y la afición explotó. Los cánticos en la general la empezaron.

La algarabía y la euforia se mantuvieron permanente. Los gritos y los aplausos aumentaban a medida de que algún referente o refuerzo estelar pisaban el gramado. El equipo que se presentó fue el siguiente.

Los jugadores de Aucas

Arqueros:

Bismar Castro.

Johan Lara.

Damián Frascarelli.

Hernán Galíndez.

Defensas:

Jordan Ponguillo.

Luis Romero.

Franklin Carabalí.

Wilker Ángel.

Audrey David.

Luis Cangá

Pedro Pablo Perlaza.

Jordan Mor.

Carlos Cuero.

Volantes:

Bryan Sánchez.

Piero Guzmán.

Ronald Murillo.

Jean Pierre Arroyo.

Diego Espinoza.

Ángelo Mina.

Marcos Mejía.

Ronald Briones.

Jordan Rezabala.

Sergio Quintero.

Michael Carcelén.

Édison Caicedo.

Édison Vega.

Jhonny Quiñónez.

Stiven Plaza.

Christian Alemán.

Erick Castillo.

Luis Cano.

Delanteros.

Vicente Ortiz.

Michael Mieles.

Jefferson Montero.

Roberto Ordóñez.

Michael Rangel.

Cuerpo Técnico de Aucas

DT: César Farías.

AT: Pedro de Pablos.

AT 2: Sixto Vizuete.

AT 3: Jesús Farías.

AT 4: Daniel Rosales.

PF: José Romero.

PF: Salvador Ureña.

PA: René Esterilla.

Asistente de video: Argelis González.

Coordinador: Ricardo Morales.

Nutricionista: Talía Torres

Doctor: Ramiro Valladares

Fisioterapeutas: Carlos Alomoto y Adrian Beltrán

Utileros: Carlos Narváez y Edwin Bravo

Las palabras del DT

Danny Walker, presidente del club, fue el último en ingresar.

Tras besar la copa y ser de los más reconocidos por la afición, brindó unas palabras en torno a lo que busca con el equipo.

"Logramos la primera estrella y la vamos a defender con alma vida y corazón. Les prometemos que vamos a dar todo este año para conseguir el Bi, la Copa Libertadores y todo lo que se nos presente", manifestó el presidente.

El DT César Farías, emocionado por la vuelta a casa, no sé quedó atrás. El entrenador sostuvo que todo lo que ha vivido ha sigo maravilloso desde que lograron el título. Asimismo se comprometió para, junto al equipo y la afición, trabajar para cumplir los objetivos.

Un show de luces que fue apreciado por unos tres mil hinchas que llegaron al estadio. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Show de luces y 'Dale 'A'

Para cerrar, el estadio entero de apagó y se proyectaron imágenes de la campaña previa sobre el gramado. Los momentos más importantes de la campaña de Aucas.

El músico Luis Alberto cerró el espectáculo. El artista ingresó y pidió que la afición le acompañe con el coro de la canción del equipo. Arrancó el "Y dale 'A' y dale 'A' y dale Aucas, dale 'A' en las gradas. Acto seguido, sonó la melodía.

Bajo pirotecnia a granel y con la canción icónica del club; ilusionada por cumplir una nueva gesta, la hinchada dió la bienvenida a la temporada 2023.

