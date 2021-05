Aucas se complica en su estadio y Técnico Universitario sumó un triunfo

Redacción Bendito Fútbol

La ausencia de Víctor Figueroa se sigue sintiendo en el juego de Aucas. Este domingo 9 de mayo del 2021 el equipo comandado por el DT Héctor Bidoglio se sigue complicando en e torneo nacional. Con la caída 2-0 ante Técnico Universitario ya suma seis cotejos (entre Copa Sudamericana y LigaPro) sin ganar.

Con goles de Henry Patta y Luis Congo, el cuadro ambateño sumó 12 puntos y escaló hasta el décimo primero puesto. Fue un resultado que sirve como oxígeno en una campaña en la que se ha complicado más de la cuenta.



La semana del ‘Rodillo Rojo’ no fue del todo bueno. Se fue Luis Bolaños de la plantilla y los resultados no acompañaban al DT José Hernández. Pero ante Aucas el equipo despertó.



Los orientales aún no saben cómo ganar en su reducto. La ‘Caldera’ de Chillogallo se convirtió en un verdadero infierno para los oro y grana. Este domingo no encontró la fórmula para levantar el nivel.



Hubo errores en el juego asociado, pases imprecisos y escasas chances de gol. En el primer tiempo apenas tuvieron un remate al arco. En el Segundo tiempo algo intentaron corregir, pero siguieron siendo débiles en ofensiva.



Fracnisco Fydriszewsky no encontró a forma de romper una defensa ordenada y vulnerar a un arquero que fue creciendo con su buen rendimiento. Walter Chaves se convirtió en una verdadera muralla, sobre todo en los mano a mano.



En el minuto 50, Técnico logró abrir el marcador con un tanto de Patta. Un pase de profundidad de Luis Congo fue bien capitalizado por el exjugador de la Católica, quien sacó un remate potente que dejo sin reacción a Damián Frascarelli.



Técnico tampoco fue mejor en ofensiva que los dueños de casa, pero tuvieron más claridad.



Bidoglio buscó más peso en ataque y puso a Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez que poco pudo hacer para contrarrestar el mal momento de su equipo. Con él en cancha, el juego se tornó directo. Todos los pases fueron para el delantero guayaquileño, que no acertó a conectar el gol.



En el ‘Rodillo Rojo’ hubo mejor conexión entre volantes y delanteros. Mario Rizzotto estuvo bien en la recuperación del balón y Elvis Patta aportó con salida por las bandas.



Al minuto 79, Congo cerró e marcador con un tanto más. Henry Patta devolvió la cortesía del primer gol y habilitó al atacante para poner el segundo de la noche.



Aucas no gana en su casa, por LigaPro, desde diciembre. Esa falta de resultados empieza a pesar en la tabla de posiciones, donde siguen descendiendo. ya son decimoterceros.



En la próxima fecha, Aucas deberá visitar a Liga de Quito, en el primer Superclásico capitalino. Por su parte, Técnico recibe al Orense, en Ambato.



Antes de visitar a los albos, ‘Papá’ recibirá a Melgar el jueves 13 de mayo, por la Copa Sudamericana. En su grupo es último.