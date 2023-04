Aucas y Guayaquil City juegan en Quito pese al aguacero

Michael Carcelén, jugador del Aucas. Foto: Aucas

Redacción Bendito Fútbol (I)

En instantes previos al partido entre Aucas y Guayaquil City, este 28 de abril del 2023, la cancha del Gonzalo Pozo Ripalda lució inundada, pero se recuperó para la disputa del partido.

Este viernes 28 de abril del 2023, un fuerte aguacero se produjo en el sur de la capital. Entre los sectores afectados estuvo el de Chillogallo, donde se ubica el reducto de los orientales.



En exteriores del recinto, las calles se inundaron y personal del Cuerpo de Bomberos de Quito debió intervenir para la tempestad. En un inicio, la cancha del Gonzalo Pozo se mostró con diversos charcos y el agua se acumulaba.



Ante las condiciones climáticas y con la lluvia aún presente, las dudas empezaban a instalarse en función de si se podría jugar el compromiso. A pesar del panorama, el drenaje de la cancha respondió adecuadamente y el agua no permaneció en el gramado.



Aproximadamente una hora antes del choque, el cielo se despejó, pero parte del terreno de juego se mantenía inundado. Con el pasar de los minutos, la cancha absorbió adecuadamente todos los residuos líquidos.



Para el momento en el cual estaba previsto que los orientales pisen la cancha, la realidad era otra. El césped lucía impecable, regado, pero sin ninguna acumulación que impida que el bote de la pelota o que esta ruede.

Partido ante Guayaquil City

Aucas junto a Guayaquil City fueron los equipos encargados de abrir la jornada ocho. A partir de las 17:30, el balón rodó en la 'Caldera del Sur' con los dos equipos en un distinto momento futbolístico.



En el caso de los dueños de casa, estos arribaron hacia el duelo con el objetivo de mantenerse en lo alto de la tabla y, si otros resultados lo acompañaban, colocarse en la cima. Los ciudadanos, a diferencia de su rival, llegaron en la decimotercera posición.



Antes se suspendieron partidos por las lluvias

Aunque en esta ocasión no influyó, en jornadas previas sí se debió suspender un choque a raíz de las lluvias. En la sexta fecha, el Estadio Capwell no pudo soportar el temporal.



Emelec debía recibir a El Nacional, pero la cancha se inundó y el árbitro dictaminó que no se podía celebrar el evento. Al siguiente día, el choque se jugó a las 12:00 y los puros criollos se impusieron por 1-2.

