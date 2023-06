Aucas, del DT César Farías, pedirá reprogramar partido con Orense

Kavier Ortiz de Aucas anotó el gol del triunfo ante Gualaceo, en la LigaPro. Foto: @Aucas45

El partido entre Aucas y Orense, que estaba previsto jugarse en la última fecha de la primera etapa de la LigaPro 2023, será reprogramado.

A falta de un comunicado oficial por parte de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, el partido no se jugará en la fecha que estaba planteado realizarse.



Según información del periodista Roberto Omar Machado, quien solicitó la postergación del encuentro fue el vigente campeón del Ecuador, el Aucas.



"Aucas, al tener 4 jugadores convocados a las selecciones, solicitará la postergación de su partido ante Orense por la última fecha de la primera etapa de la Liga Pro", publicó Machado en su cuenta de Twitter.



Los cuatro convocados de Aucas son Hernán Galíndez, que representará a Ecuador en la fecha FIFA de junio, también están Wilker Ángel y Rómulo Otero, que fueron llamados por Venezuela, y por último está Aubrey David, que estará concentrado con Trinidad y Tobago.



En los próximos días se espera que LigaPro notifique el día y la hora de la reprogramación de dicho cotejo.

El pedido de reprogramación del partido llega en el contexto de las agresiones del DT César Farías a jugadores del Delfín SC.



Momento complicado en LigaPro

Aucas no está atravesando un buen momento en la LigaPro Serie A 2023. El vigente campeón del Ecuador ha tendido una primera etapa muy irregular y aún no ha encontrado su once ideal.



Tras 14 jornadas disputadas, Aucas, que estaba llamado a pelear el título por la cantidad de nombres que llegaron al club, no se encuentra ni entre los cinco mejores equipos de la primera etapa.



Además, lleva una racha de cuatro partidos consecutivos sin conseguir un triunfo.



El equipo oriental se ubica en la octava posición, con 21 puntos.

