César Farías se refirió a la agresión a dos jugadores argentinos

El técnico venezolano César Farías agredió a dos jugadores contrarios. Ocurrió en el cotjeo de la fecha 14 del campeonato ecuatoriano de fútbol que enfrentó al Delfín vs. Aucas.

El lunes 12 de junio de 2023 César Farías se 'disculpó con la familia ecuatoriana' por la acción que protagonizó y recorrió el continente por el bochornoso papel que cumplió en el juego entre Delfín vs. Aucas.



"No estaba preparado para un choque, pero un jugador de alto nivel está preparado para desacelerar o cambiar de dirección. Me tomó por sorpresa y no estaba preparado para un impacto que me causó dolor", arrancó diciendo César Farías, en entrevista con El Canal del Fútbol.



Sobre lo sucedido en el Jocay, Farías aseguró que no le propinó ningún "golpe de puño" a Juan Pablo Ruiz, el primer jugador que se vio involucrado en el incidente.



Respecto a lo que pasó con Braian Oyola, el segundo agredido con su antebrazo, indicó que le propició un "insulto de mala manera (...) con el bíceps me lo saco de encima porque la ofensa fue bastante fuerte, recordándome a mi mamá y a mi país".



"Yo no le pegué un golpe de puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron a mí. No estoy diciendo que es justificable, pero reaccioné porque me atropellaron a mí", dijo César Farías, justificando su mala reacción.



César Farías ahondó que no tiene problemas con "los muchachos argentinos", en referencia a Juan Pablo Ruiz y Braian Oyola.

Así fue la agresión de César Farías

La tarde del domingo 11 de junio Delfín recibió a Aucas en el estadio Jocay de Manta. A los 13 minutos del primer tiempo se desarrolló una jugada en la que Farías perdió el control y reaccionó furiosamente.



La jugada involucró al argentino Juan Pablo Ruíz que disputaba un balón con el ecuatoriano Luis Canga. Este último desplaza con su hombro al rival que fue a parar a la zona técnica donde se encontraba César Farías.



En ese momento César Farías le propina un golpe en la cabeza a Ruiz e intenta darle una patada, pero sin éxito.



Pero no quedó ahí el accionar de César Farías, quien inmediatamente agrede al también argentino Bryan Oyola, que se acercaba al venezolano para reprocharle la primera acción.



Gabriel González, juez central del Delfín vs. Aucas, expulsó inmediatamente a César Farías, quien deberá esperar la publicación del acta de sanciones de la LigaPro para saber la sanción que deberá afrontar.

