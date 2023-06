Independiente del Valle ganó en su visita al Orense

Richard Schunke, capitán del Independiente del Valle. Foto de @prssouthec, tomada de @IDV_EC

Redacción Bendito Fútbol (D)

Independiente del Valle se impuso por un marcador de 1-0 al Orense en Machala, el 11 de junio del 2023.

Con la tranquilidad de ya haber ganado la etapa y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, Martín Anselmi dio descanso a sus principales referentes. Aunque aún no define el primer puesto en el torneo continental, tampoco tenía que guardar jugadores para el choque ante Argentinos Juniors debido al margen temporal.



Desde su victoria en la antepenúltima jornada y la caída de Barcelona en el Clásico del Astillero, los rayados se volvieron inalcanzables. Con 31 puntos arribaron al compromiso, el techo de El Nacional -escolta inmediato- es de 20, a pesar de que ambas escuadras se enfrentan en el cierre de la ronda.



En el caso de Orense, que se desinfló tras un inicio impetuoso, este buscaba dar vuelta a la página en torno a su partido previo. En aquel, el elenco verde había caído ante el colista Mushuc Runa.



Un gol poco ortodoxo, pero merecido

Independiente del Valle estuvo a punto de irse con la igualdad en el marcador durante la primera mitad. Más allá de que el plantel de Sangolquí ejerció un asedio permanente y fue quien tomó la voz de mando en los ataques, el gol no se le daba.



Los rayados no tenían inconvenientes para buscar hacer daño a su rival y la defensa de Orense era endeble, pero en el momento de concretar las intenciones había fallas o una reacción de última hora de Orense. Finalmente, en el ocaso del primer tiempo, Kevin Rodríguez puso el primero y se reencontró con el gol.



El tanto llegó, irónicamente, desde un balón parado y no por medio de una de las varias jugadas que habían elucubrado los visitantes. Con un centro de Patrick Mercado, la pelota encontró al delantero ecuatoriano en el área.



Rodríguez intentó definir de primera, pero se topó con el guardameta y la defensa orense. Luego de una serie de rebotes y la pelota dividida en un caudal de piernas, el ariete consiguió dar el último puntapié cuando se encontraba en el suelo y puso a ganar a su equipo.



Alan Mina y el tanto definitivo

Los negriazules mantuvieron su estilo a lo largo del choque y Orense no mostraba atisbos de encontrar una solución. A los 55', Alan Minda consiguió la segunda conquista.



El puntero recibió la pelota en el pasillo central de la cancha y desbordó a cuatro defensores, más por errores que por mérito. Si bien el volante hizo ejercicio de sus cualidades, los contrarios no mostraron mayo afán por cortarle el paso y se quedaron estupefactos ante su carrera.



Al momento de definir, el volante sacó un remate seco ante un desvalido Rolando Silva. Si con el juego mostrado ya estaba sellada la victoria, el marcador solo lo confirmaba.



Gracias al triunfo, Independiente aumenta sus puntos a 34 en la cima de LigaPro. Orense, sin embargo, cae hacia el sexto lugar a raíz de la victoria previa de Delfín.

Visita nuestros portales: