La Selección de Ecuador ya conoce su camino en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Tri integrará el Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
Los cuatro equipos clasificaron de la siguiente manera: Alemania fue líder del Grupo A en las eliminatorias europeas, Costa de Marfil, primero del Grupo F en África, Curazao, ganador del Grupo B de la Concacaf y Ecuador terminó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas.
Y surge la pregunta: ¿cómo es realmente este grupo?, ¿qué partido será clave?, ¿cuál es el rival más duro y cuál el más accesible? Aquí el análisis.
Costa de Marfil, el partido más importante para Ecuador
Ecuador debutará en el torneo enfrentando a Costa de Marfil, el 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia.
Los marfileños —vigentes campeones de África y puesto 42 del Ranking FIFA— cuentan con una generación joven y potente, con futbolistas distribuidos en grandes ligas europeas.
Este duelo se perfila como el más decisivo del grupo.
Alemania es la favorita para liderar la zona, por lo que ecuatorianos y marfileños apuntan a disputar el segundo cupo a dieciseisavos.
El estilo físico de Costa de Marfil es similar al de Ecuador: equipos rápidos, fuertes y de transiciones explosivas. Será un partido que se definirá desde la estrategia, el orden y los detalles técnicos.
Curazao, el rival a no confiarse
En su segundo partido, Ecuador enfrentará a Curazao, selección debutante y ubicada en el puesto 90 del Ranking FIFA.
Es el país con menor población en clasificar a un Mundial (alrededor de 150.000 habitantes).
En el papel, es el rival más accesible del grupo, y Ecuador tiene la obligación de sumar puntos, tal como ocurrió ante Catar en 2022.
Pero no hay que subestimarlo:
- Su plantel mezcla experiencia y juventud.
- Muchos jugadores nacieron y se formaron en Países Bajos.
- Su entrenador es Dick Advocaat, histórico técnico neerlandés.
Advocaat dirigirá su tercer Mundial:
- Fue DT de Países Bajos en 1994.
- Seleccionador de Corea del Sur en 2006.
Su presencia aporta orden táctico y competitividad a una selección que, pese a ser debutante, tiene estructura europea en la base de su plantel.
Alemania, la favorita que busca revancha
La gran candidata del grupo es Alemania, tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014). Sin embargo, llega con deudas importantes:
- Eliminada en fase de grupos en Rusia 2018.
- Eliminada en fase de grupos en Catar 2022.
Pese a ello, dejó buenas sensaciones en la Eurocopa 2024, donde cayó ante España, la campeona.
Bajo el mando de Julian Nagelsmann (38 años), Alemania busca reconstruirse con una generación joven encabezada por:
- Florian Wirtz
- Jamal Musiala
- Nick Woltemade
Acompañada por la experiencia de Kimmich, Rüdiger, entre otros.
Ecuador cerrará el grupo enfrentando a Alemania el 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
