La Selección de Ecuador ya conoce su camino en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Tri integrará el Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Los cuatro equipos clasificaron de la siguiente manera: Alemania fue líder del Grupo A en las eliminatorias europeas, Costa de Marfil, primero del Grupo F en África, Curazao, ganador del Grupo B de la Concacaf y Ecuador terminó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Más noticias:

Y surge la pregunta: ¿cómo es realmente este grupo?, ¿qué partido será clave?, ¿cuál es el rival más duro y cuál el más accesible? Aquí el análisis.

Costa de Marfil, el partido más importante para Ecuador

Ecuador debutará en el torneo enfrentando a Costa de Marfil, el 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

Los marfileños —vigentes campeones de África y puesto 42 del Ranking FIFA— cuentan con una generación joven y potente, con futbolistas distribuidos en grandes ligas europeas.

Este duelo se perfila como el más decisivo del grupo.

Alemania es la favorita para liderar la zona, por lo que ecuatorianos y marfileños apuntan a disputar el segundo cupo a dieciseisavos.

El estilo físico de Costa de Marfil es similar al de Ecuador: equipos rápidos, fuertes y de transiciones explosivas. Será un partido que se definirá desde la estrategia, el orden y los detalles técnicos.

Franck Kessié es la estrella y capitán de Costa de Marfil.

Te puede interesar: Un boleto para ver a la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 supera los 2 300 dólares

Curazao, el rival a no confiarse

En su segundo partido, Ecuador enfrentará a Curazao, selección debutante y ubicada en el puesto 90 del Ranking FIFA.

Es el país con menor población en clasificar a un Mundial (alrededor de 150.000 habitantes).

En el papel, es el rival más accesible del grupo, y Ecuador tiene la obligación de sumar puntos, tal como ocurrió ante Catar en 2022.

Pero no hay que subestimarlo:

Su plantel mezcla experiencia y juventud.

Muchos jugadores nacieron y se formaron en Países Bajos.

Su entrenador es Dick Advocaat, histórico técnico neerlandés.

Advocaat dirigirá su tercer Mundial:

Fue DT de Países Bajos en 1994.

Seleccionador de Corea del Sur en 2006.

Su presencia aporta orden táctico y competitividad a una selección que, pese a ser debutante, tiene estructura europea en la base de su plantel.

Roshon van Eijma (c) durante un partido de Curazao de las eliminatorias de la Concacaf de las eliminatorias al Mundial 2026.

Alemania, la favorita que busca revancha

La gran candidata del grupo es Alemania, tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014). Sin embargo, llega con deudas importantes:

Eliminada en fase de grupos en Rusia 2018 .

. Eliminada en fase de grupos en Catar 2022.

Pese a ello, dejó buenas sensaciones en la Eurocopa 2024, donde cayó ante España, la campeona.

Bajo el mando de Julian Nagelsmann (38 años), Alemania busca reconstruirse con una generación joven encabezada por:

Florian Wirtz

Jamal Musiala

Nick Woltemade

Acompañada por la experiencia de Kimmich, Rüdiger, entre otros.

Ecuador cerrará el grupo enfrentando a Alemania el 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Florian Wirtz celebrando el gol que marcó con Alemania a Escocia en la Eurocopa 2024.

‘Patón’, un campeón que no se olvida