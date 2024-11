El miércoles 27 de noviembre de 2024, El Nacional se coronó campeón de la Copa Ecuador al vencer 1-0 a Independiente del Valle en la final, logrando su segundo título de este torneo. Este triunfo marcó el fin de 18 años sin levantar trofeos oficiales.

La última ocasión en que el ‘Bi-Tri’ alzó una copa fue en diciembre de 2006, cuando se consagró campeón del campeonato ecuatoriano, su título número 14. Han pasado casi dos décadas desde entonces, y mucho ha cambiado en Ecuador y el mundo del fútbol.

En 2006, Alfredo Palacio estaba finalizando su mandato presidencial, mientras que un joven Rafael Correa ganaba las elecciones para asumir la presidencia por primera vez.

En el ámbito futbolístico, Ecuador vivía una época diferente. La selección nacional había participado en su segundo Mundial, Alemania 2006, logrando su mejor actuación histórica al llegar a octavos de final.

En el torneo local:

En 2006, futbolistas como Antonio Valencia apenas comenzaban a destacar profesionalmente, y la figura del país era Édison Méndez, quien brillaba en el PSV Eindhoven de Países Bajos. En contraste, jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho eran niños de cinco años, y Kendry Páez aún no nacía, ya que llegó al mundo en 2007.

Ese año, Italia ganó su cuarto Mundial al vencer a Francia en una final recordada por el retiro de Zinedine Zidane tras su icónico cabezazo a Marco Materazzi.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya daban sus primeros pasos como figuras emergentes en sus respectivos clubes.

Por otro lado, Ronaldinho era el mejor jugador del mundo, pero Fabio Cannavaro ganó el Balón de Oro gracias al Mundial que conquistó Italia. Mientras que el FC Barcelona era el vigente campeón de la Champions League.

⚽️✨ Throwback in 2006 when Fabio Cannavaro won the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/UL1XammuTG