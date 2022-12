Árbitro de la final del Mundial respondió a cuestionamientos de Francia

El árbitro polaco Szymon Marciniak durante un partido entre Argentina y Australia. Foto: EFE / Rodrigo Jiménez.

Szymon Marciniak, árbitro que dirigió la final del campeonato del mundo entre Argentina y Francia, reaccionó a las críticas de los galos por su actuación durante el partido.

El último partido del Mundial de Qatar tuvo como protagonistas a galos y gauchos. La 'Albiceleste' se coronó con el título y las reacciones en torno al cotejo se han mantenido.



El compromiso entre las dos escuadras finalizó con un empate de 3-3 en los tiempos reglamentarios y suplementarios. El choque se dirimió en penales con un resultado de 4-2 a favor del plantel sudamericano.



Después de la derrota, el diario L'equipe de Francia sostuvo que el gol debió ser anulado. El argumento fue que, al momento en que se produjo, jugadores argentinos externos habían invadido la cancha.



De acuerdo al reglamento de la FIFA, cuando se producen tales situaciones, el árbitro debe invalidar el tanto. En caso de que sea una persona particular, el gol solo debe ser anulado si estos interfieren en la jugada.



Después de recibir las críticas, Marciniak reaccionó en rueda de prensa durante este 23 de diciembre de 2022. El polaco se defendió de los franceses y mostró una jugada similar de su escuadra.

¿Cuál fue la jugada de Francia?

Mientras brindaba declaraciones, el juez central se refirió a la jugada por la cual había sido cuestionado. Allí mostró una imagen de la acción y señaló que los galos no la habían tenido en cuenta.



"Los franceses no mencionaron esta foto, donde siete de ellos ingresan al campo cuando Mbappé marca un gol. No hay nada más que decir, sobre todo, porque en la oportunidad que pierde Kolo Muani al final del partido, varios suplentes están en el terreno de juego. " manifestó.



El referí también sostuvo que, en tal caso, lo suscitado debió afectar al juego para que se sancione. "¿Cuál fue el impacto de quienes se levantaron y saltaron al campo?", fue la réplica con la que cerró.

