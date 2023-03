Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC, se quejó del arbitraje

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, durante una rueda de prensa en Guayaquil. Foto: Barcelona

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC, expresó sus molestias por el arbitraje en los partidos de su equipo, en el arranque del campeonato ecuatoriano. El dirigente lo calificó de ‘terrible’.

En tres fechas disputadas, Barcelona ha sumado tres de nueve puntos. Su única victoria fue de local ante Delfín y sus derrotas fueron en condición de visitante ante Gualaceo e Independiente del Valle.



Ambos partidos que perdió Barcelona SC contó con un protagonista inesperado, que fue el arbitraje y el VAR. En las dos fechas de visitante el conjunto canario se vio envuelto en la polémica arbitral tanto a favor como en contra.



Por tal motivo, el máximo representante de Barcelona SC, expresó su malestar por el arbitraje a los medios de comunicación que acudieron este miércoles 22 de marzo, a las afueras del estadio Monumental de Guayaquil.



“Terrible. Cualquier cosa va a sonar a excusa y no es así. Hay situaciones que no terminamos de entender, ya tenemos antecedentes con ese árbitro”, explicó Alfaro Moreno sobre la actuación de Augusto Aragón, en el partido ante Independiente del Valle.



El directivo también agregó que Barcelona SC como institución está haciendo lo posible para que el arbitraje tenga más herramientas para su trabajo, sea más efectivo, sin embargo, en las reuniones han tenido para hablar por el tema los directivos del arbitraje no han acudido.



“Para algunos esto es importante, para otros no”, sentenció Alfaro.

Preocupado por el arranque de Barcelona

Otro de los temas que topó Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, durante su reda de prensa fue el inicio del club canario en LigaPro, el cual no es el esperado.



“Estamos preocupados. Conversamos con el profe (Fabián Bustos) y el cuerpo técnico porque la intención es mejorar. No estamos en el nivel futbolístico que esperábamos”, señaló el dirigente.

