¿Crítica a Gustavo Alfaro? Énner Valencia habló de la derrota de Ecuador ante Senegal

La derrota ante Senegal dejó a Ecuador fuera del Mundial de Catar 2022, en noviembre pasado. Énner Valencia, capitán de la Tri, se refirió a ese encuentro que dirigió Gustavo Alfaro.

Ecuador llegó a ese partido como favorito para clasificarse a los octavos de final. El equipo de Alfaro necesitaba solo un empate para asegurar su pase a la siguiente ronda, pero eso no sucedió. Énner Valencia fue estelar en ese encuentro, pese a que llegó lesionado.



Aquel partido terminó 2-1 a favor de los africanos, y esto acabó con el sueño de Ecuador de alcanzar su segunda clasificación a octavos de final en una Copa del Mundo.



“Contra Senegal escogimos el peor partido para jugar mal y por eso nos quedamos fuera del Mundial”, mencionó Énner Valencia.



Así mismo, el goleador histórico de la Selección de Ecuador comentó que el partido que plantearon ellos ante su rival no fue el mejor y que por eso pagaron las consecuencias.



“Senegal nos sorprendió desde la entrada… Ellos vinieron a buscar el partido y nosotros no, los esperamos un poco y cuando ya quisimos salir nos sorprendieron y se nos hizo difícil remontar”, dijo el ariete al periodista Christian Martin, en entrevista para El Futbolero Ecuador.

Luego de la eliminación del Mundial, Gustavo Alfaro finalizó su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no llegó a un acuerdo de renovación. Énner Valencia fue uno de los jugadores de la Selección que utilizó sus redes sociales para despedirse del argentino.

Lo bueno del Mundial

Pese a la eliminación, Énner Valencia recordó algunos buenos momentos durante la Copa del Mundo, como fue ganar el partido inaugural ante el anfitrión, algo que nunca había sucedido en la historia de los Mundiales.



“La eliminación fue complicada, pero personalmente vivimos algo muy lindo, como fue ganar el partido inaugural, eso nos motivó a saber que podíamos lograr grandes cosas en el Mundial”, atizó Valencia.

