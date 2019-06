Ricardo Gareca: ‘El objetivo principal es clasificar a los cuartos de final’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ricardo Gareca, técnico argentino de la Selección peruana de fútbol, afirmó el viernes 21 de junio del 2019 que el principal objetivo de su equipo que enfrentará el sábado 22 de junio a Brasil en el cierre del Grupo A de la Copa América es conseguir la clasificación a los cuartos de final, independiente de la posición.

“El objetivo principal nuestro es clasificar. La realidad es esta y todavía no hay nada asegurado”, por eso “estamos muy pendientes del partido y de tratar de hacer lo mejor posible en todos los aspectos para estar enfocados en este partido”, declaró Gareca en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.



“Perú tiene que presentar lo mejor y poner a los mejores muchachos para el compromiso y como no tenemos asegurado nada, tenemos que salir con lo mejor que tenemos para lograr los objetivos”, añadió.



El seleccionado peruano no realizó la práctica de reconocimiento previa al partido y prefirió entrenar en la sede deportiva del club Sao Paulo, con todos los jugadores a disposición a excepción del defensa Carlos Zambrano, que se recupera de una “fatiga muscular” y está en duda para alinear frente a Brasil.



“A los muchacho los vemos bien. Todos están bien. El caso de Carlos es mejor cuidarlo, pero lo más probable es que no arriesguemos. Eso lo vamos a resolver mañana. Nos enfocamos en la recuperación de los muchachos para que lleguen de la mejor manera”, comentó ‘El Tigre’ Gareca.



En ese sentido, enfatizó que para alcanzar el objetivo no va “a reservar a nadie, van los muchachos que estén bien” y va a poner todo lo que considera “mejor para este partido”.



Al frente de la ‘Blanquirroja’ desde 2015, Gareca resaltó: “Tenemos ya un camino recorrido, muchos partidos y diferentes experiencias. Somos una selección que se conoce y eso nos permite tener un conocimiento para encarar los partidos diferente de lo que era el comienzo”.



“Estamos en condiciones de hacer un buen partido, pero eso (el hecho de llevar años juntos) por si solo no alcanza, es una herramienta más”, apuntó.



Sobre el rival, que tiene el peso de jugar como local y buscar un resultado para clasificarse y agradar a la hinchada, el argentino subrayó: “Enfrentar a Brasil es motivo de preocuparse en todo, por el nivel de los jugadores y el entrenador”.



“Son selecciones que te demandan una exigencia permanente, pero no nos interesa en qué momento está Brasil, Perú pueda soltarse y poder desarrollar nuestro juego. Es muy importante siempre enfrentar a este nivel de selecciones”, expresó.



Ricardo Gareca (centro) DT de la Selección de fútbol de Perú, el argentino, durante el entrenamiento que el equipo inca realizado el domingo 16 de junio del 2019 en el centro de entrenamiento del Internacional de Porto Alegre (Brasil), antes de viajar a Río de Janeiro. EFE

Para el técnico, “siempre es especial enfrentar a Brasil, por la magnitud de la selección”. “Son partidos especiales independiente del resultado y ojalá que nosotros podamos seguir creciendo”, añadió.



El entrenador recordó la última derrota de Brasil en Copa América, cuando cayó en la ciudad de Foxborough, por 1-0, en la primera fase de la Copa Centenario de Estados Unidos con un polémico gol con la mano del atacante inca Raúl Ruidíaz.



“Tuvimos una dosis de suerte, pero fue un partido de mucha entrega, con el equipo aferrado a lo colectivo”, evocó.



Finalmente, Gareca se declaró un “admirador y un defensor del fútbol suramericano sin dejar de reconocer al fútbol europeo. Europa tiene sus cosas y también nosotros tenemos las nuestras”.



“Considero que no todo lo mejor está en Europa y que no todo es motivo de admiración en Europa, pero nosotros debemos recuperar la identidad, la rica historia del fútbol suramericano, a nivel de clubes y de selección. Es resurgir porque así lo dice la historia y tarde o temprano el fútbol suramericano va a asomar”, destacó.



Brasil, con la goleada 3-0 sobre Bolivia en Sao Paulo y el empate sin goles ante Venezuela en Salvador lidera por diferencia de goles el Grupo A con cuatro puntos, los mismos que Perú, que igualó 0-0 ante los venezolanos en Porto Alegre y venció por 3-1 a Bolivia, en Río de Janeiro.



El sábado, además del Brasil vs. Perú en el Arena Corinthians, el segundo estadio de Sao Paulo y que se estrena en esta Copa América, Venezuela buscará su clasificación en Belo Horizonte ante Bolivia.