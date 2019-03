Cuando el fútbol estaba prohibido para las mujeres en Alemania...

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Pero cuando usted remata de cabeza, ¿no se le estropea el peinado?”. A sus 75 años Bärbel Wohlleben aún ríe cuando cuenta su primera entrevista con un periodista de fútbol, en septiembre de 1974.

En aquella época la atacante ya contaba con 30 años, pero con solo apenas tres de carrera deportiva. Porque hasta 1971, la potente DFB, la Federación Alemana de Fútbol, prohibía estrictamente a las mujeres participar en competiciones. Más aún; todo club que pusiera sus instalaciones a disposición de equipos femeninos era susceptible de ser sancionado.



“Este deporte de combate es por su esencia contrario a la naturaleza femenina”, se puede leer en el reglamento de 1955. “El cuerpo y el alma sufren daños inevitables y la exposición del cuerpo viola la buena educación y la decencia”, añade.



Pero para la entonces joven Bärbel, la afición al fútbol venía de atrás. Contaba con 10 años cuando dio sus primeras patadas a un balón, en 1954, la tarde de la final del Mundial ganada por Alemania contra la gran Hungría.

La futbolista alemana Bärbel Wohlleben. Foto: www.welt.de