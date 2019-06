Polémica en la Selección entre ‘Bolillo’ Gómez y Renato Ibarra

LEA TAMBIÉN

El seleccionador de Ecuador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, dijo el domingo 23 de junio del 2019 en rueda de prensa que “no salió nada” en los estudios médicos que le realizaron al extremo Renato Ibarra, que se retiró de la Copa América.

“Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá”, sostuvo Gómez.



El seleccionador había dicho antes del partido del viernes ante Chile (1-2) que el extremo del América mexicano no iba a poder jugar ante la ‘Roja’ por “inconvenientes” en un tobillo y que iban a evaluar si podía estar ante Japón, este lunes 24 de junio.



Sin embargo, Ibarra dejó la concentración del equipo.



Según Gómez, los estudios no muestran ninguna lesión a pesar de que el jugador le dijo “que no se sentía bien”.





Renato Ibarra dejó la concentración de la Tricolor por su ‘lesión’



El extremo ecuatoriano Renato Ibarra abandonó la concentración de la Tricolor por una supuesta lesión en el tobillo izquierdo que le impidió participar en el último partido contra Chile.



Ibarra, desafectado de la convocatoria que dirige el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, voló a Quito para recuperarse de su dolencia, y la delegación ecuatoriana quedó reducida a 22 efectivos para su último partido de la fase de grupos, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte ante Japón.



La Tricolor se entrenó el domingo en el campo Toca da Raposa del Cruzeiro, en las afueras de Belo Horizonte, en una sesión en la que, pese a la situación límite generada por las dos derrotas ante Uruguay y Chile, el ambiente fue positivo.



Aplausos a los perdedores de los rondos y bromas entre los jugadores fueron el preludio a la última sesión táctica del ‘Bolillo’ Gómez con sus jugadores antes de afrontar su duelo contra los Samuráis Azules, una selección que ya sorprendió a Uruguay empatándola 2-2 en la segunda jornada.



Para este partido, Ecuador no podrá contar además con el defensor Gabriel Achilier, sancionado por la cartulina roja directa que recibió en el minuto 89 del partido; mientras que recuperará al lateral José Quintero, que había sido expulsado en el primer partido contra Uruguay.



Ecuador se ubica en el cuarto lugar del Grupo C, aún sin puntuar, y necesita ganar a Japón para ser tercera e intentar acceder a los cuartos de final por esa vía, siempre y cuando Paraguay no gane ni empate este domingo contra Colombia.