Pedro Larrea: ‘La Sub 20 nos dio una gran lección’

Entrevista a Pedro Larrea, volante del Deportivo Cuenca y extricolor

¿Qué futuro tiene Ecuador después de la histórica medalla de bronce obtenida por la Selección nacional en el Mundial de Fútbol Sub 20?

Existe un futuro prometedor, ojalá los chicos asimilen lo que les tocó vivir a temprana edad y cada día sean más profesionales. Lo conseguido no puede quedar allí, debe servir de impulso para seguir adelante. Los muchachos nos dieron una gran lección al no conformarse con ser campeones sudamericanos. Con madurez, asumieron un reto mundial que terminó con la medalla de bronce. Ellos fueron guiados por un cuerpo técnico que tiene recorrido en el fútbol ecuatoriano, que conoce cómo es el medio. Si llegaba a la final no era descabellado porque hizo un sorprendente Mundial.



¿Se puede hablar de un antes y un después?

Antes hubo otro grupo de futbolistas que nos brindó alegrías al clasificar a tres mundiales e hicieron participaciones dignas. Pero con lo hecho por los chicos nos hacen soñar en grande y marca una nueva etapa.



¿Qué hacer para que los medallistas mundiales sigan por la senda correcta?



Es necesario hacer un seguimiento, que los chicos tengan la cabeza fría, centrada y que se sientan profesionales. Nada les puede distraer, son jóvenes. Ellos deben estar conscientes que hay una presión importante y que deben seguir brindando alegrías al país, de lo contrario pueden perderse. Quisiera verlos jugar juntos por muchos años, como otras selecciones sudamericanas. Ojalá algunos chicos puedan jugar las eliminatorias, puesto que tienen mucha personalidad.



¿Quiénes tienen más posibilidades de jugar?



Todos hicieron un gran papel, el equipo nunca desentonó. Eso habla bien del grupo y del cuerpo técnico. Hay jugadores que despuntaron, como José Cifuentes, que se muestra como un futbolista con mucho recorrido en primera categoría, igual Leonardo Campana y Stiven Plata. La mayoría de los medallistas mundiales va a tener muchas puertas abiertas no solo en Ecuador sino en Europa. Allá es donde deberían apuntar para mejorar.



¿Los clubes tienen cierta presión para hacerlos actuar como titulares?



Presión no, yo diría que se han ganado ese derecho. Han demostrado a los técnicos de sus equipos que pueden ser considerados entre los titulares o alternantes. Jugando en sus clubes tienen más posibilidades de salir al exterior.



¿Cómo sostener este proceso?



Lo importante será el apoyo de sus clubes, además de la cabeza de cada jugador. Si está centrado y tiene claro su objetivo, el futuro está garantizado. Viendo cómo juegan y escuchando cómo se expresan ante la prensa puedo decir que son muchachos centrados y que están conscientes de su responsabilidad con el fútbol nacional.



En el Ecuador hay pocos equipos que dan prioridad a las divisiones formativas. ¿Se requiere una reestructuración?

En la actualidad todavía hay deudas, demandas de jugadores y técnicos, porque no hubo un buen manejo administrativo de los equipos. Eso no permite tener una base sólida en las categorías formativas. Si un club no tiene dinero para mantener al plantel de primera, peor va a tener para las divisiones menores. De eso están conscientes los directivos de la LigaPro, hay que sanear las deudas de los clubes de primera para dedicarse como se debe a las formativas.



¿Qué opina del técnico argentino de la selección Sub 20, Jorge Célico?

No lo he tratado, pero ha dejado huella en donde ha estado. No se conformó con ser campeón sudamericano, trasmitió un mensaje positivo y se fue con la idea de ser protagonista en el Mundial. Su trabajo previo fue importante porque escogió a los mejores del país.



¿Qué hacer para descubrir más talentos?



El verdadero éxito para la constante renovación sería que los todos equipos ecuatorianos se nutran de las categorías Sub 14, 16, 18 y reserva. Con esos jugadores, incluso, se resolverían los problemas económicos.



¿Es necesario apostar por las canteras?



Sí, allí está el futuro. El futbolista ecuatoriano es muy potente, hábil, mentalmente tenemos que seguir trabajando porque es una raza privilegiada. También hay que ver qué gente está detrás de las categorías formativas de los equipos. Existe talento en Ecuador y lo ha demostrado la selección Sub 20 en el Mundial de Polonia.



¿Cuál es su criterio sobre la Selección que participa en la Copa América y de la presencia del DT Hernán Darío Gómez?



El ‘Bolillo’ es un gran técnico, a donde ha ido ha sido reconocido, hay que respetarlo, fue el primer técnico que nos llevó a un Mundial. De allí en más, hay una renovación en la Selección, (con futbolistas) que no han jugado juntos en combinados juveniles. Quienes están en Brasil, en su mayoría, son los mejores. Pueden faltar uno o dos jugadores, pero el entrenador tiene la última palabra porque sabe qué clase de futbolistas requiere.



Origen. Nació en Loja el 20 de mayo de 1986. Está casado con Karina Muñoz y tienen dos hijos: Nicolás (10 años) y Sebastián (4).



Trayectoria. Con Liga de Quito obtuvo tres títulos de la Serie A y acumuló tres títulos internacionales. Tiene convocatorias a la Selección nacional de mayores. Milita en el Deportivo Cuenca.