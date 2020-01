DT Nelson Brito busca ‘estrategias’ para vencer al cáncer de piel

LEA TAMBIÉN

El fútbol le hizo valiente y luchador. Por eso encara este pasaje de su vida como “un partido que no lo vamos a perder”, dice Nelson Brito, entrenador de fútbol que hoy afronta un cáncer en la piel.

“He jugado al fútbol toda mi vida y he estado expuesto al sol desde que tenía 5 años. Siempre salía a la cancha con protector solar, pero jamás pensé que los rayos y las altas temperaturas iban a desencadenar este cáncer de piel”, relata Brito, de 59 años.



Hace un año miró que una peca que tenía en su pecho por años se transformó en un grano y luego en un carcinoma (un tumor de tipo maligno). El año pasado trabajó en Esmeraldas y no se preocupó por esos cambios en su piel, pese a que su madre murió hace 27 años por un cáncer en el sistema linfático.



A fines del 2019, al retornar a Quito fue a Solca a someterse a exámenes médicos, donde recibió el lamentable diagnóstico. “Se requiere de una intervención quirúrgica de inmediato. No es un cáncer invasivo,

como otros, pero es necesario actuar con rapidez. El costo de la operación es de USD 8 000; además se requieren de otros procedimientos. Estamos hablando de USD 15 000”.



La intervención urge para que las células malignas no invadan órganos vitales, pues está cerca del esternón. “Como es un cáncer de piel, tengo laceraciones en el pecho, la espalda, brazos y piernas. Hay muchas molestias, tengo que estar en la sombra. Por el momento unas cremas me ayudan a calmar los dolores. Es una prueba que Dios nos pone y vamos a luchar hasta el último”.

Su asistente técnico, Hamilton Calderón, con quien ha trabajado desde que inició su carrera de entrenador, buscó a varios jugadores que se formaron con Brito para organizar un partido amistoso y recaudar fondos.



El sábado 18 se realizará este partido solidario en el estadio Rumiñahui, de Sangolquí, a las 14:00. Se enfrentarán la Selección de Ecuador 2002, aquella que jugó el Mundial en Corea-Japón con Édison Méndez, Iván Kaviedes, Ulises de la Cruz, Agustín Delgado y Cléver Chalá a la cabeza. También estarán Joffre Guerrón, Franklin Salas y Cristian Lara.



La Tricolor histórica se medirá con los ‘Hijos de Nelson Brito’, jugadores estuvieron al mando del entrenador en varios equipos, como Luis Saritama, Fernando Hidalgo, William Araujo, Rolando Jácome y Pepo Morales.



“He recibido el apoyo de varios exfutbolistas. Los jugadores históricos de El Nacional, Deportivo Quito, Liga, Aucas, América y Universidad Católica jugarán partidos de exhibición en Puembo, Sangolquí y Cumbayá, después del 18”.

Nelson Brito está en el fútbol desde que cumplió 5 años. Fue seleccionado de la Escuela Espejo y luego del Colegio Anderson. Jugó en El Nacional, Deportivo Quito e Independiente José Terán (nombre anterior del Independiente del Valle).



Como asistente técnico, trabajó por cuatro años en la MLS en Estados Unidos con Octavio Zambrano. Luego inició su carrera como entrenador; fue campeón con Deportivo Quito Sub 20 a nivel nacional. Logró el ascenso con Independiente del Valle desde la Segunda Categoría. Ha dirigido en 22 clubes de las series A y B.



Dice que ha podido afrontar este doloroso tramo de su vida gracias al respaldo de sus cuatro hijos: Anita, Doris, Andrés y Paulette; y, en especial de su hermana María del Carmen. “Ella ha sido incondicional. Ha estado a mi lado siempre, asistiéndome a las dos o tres de la mañana, cuando el dolor es más fuerte que el sueño”.