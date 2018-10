El DT Eduardo Favaro busca cerrar bien su ciclo en El Nacional

LEA TAMBIÉN

Eduardo Favaro, DT de El Nacional, habló con el plantel de futbolistas en el último entrenamiento del 5 de octubre del 2018. Allí el uruguayo pidió a sus pupilos mantener el compromiso para buscar triunfos en los partidos que faltan para terminar la temporada.

La salida de ‘Lolo’ Favaro es un hecho. Aunque el técnico no dijo abiertamente que su ciclo se terminó, el presidente Tito Manjarrez confirmó que el entrenador uruguayo se irá el 31 de diciembre.



“Tuvimos una conversación profunda con el técnico. A partir de una primera reunión, él tomó la decisión que ya cumplió en el equipo y no le ha ido bien. Él razonó, se adelantó y lo anunció (que se irá del club). Tenemos mucho por agradecerle”, dijo Manjarrez.

Así, en ese ambiente de incertidumbre, El Nacional recibirá este 6 de octubre del 2018 a Emelec a las 16:00, en el estadio Atahualpa.



Uno de los futbolistas que ya estará a disposición de Favaro será el lateral Ángel Gracia. Él cumplió el partido de suspensión y es una de las alternativas para estar entre los titulares.



Una de las preocupaciones de Favaro es la inseguridad defensiva. Al ‘Rojo’ le han marcado 60 goles y en dos partidos no supo cómo sostener la ventaja en el marcador.



Ante Delfín, en el Atahualpa, y ante Macará, en Ambato, El Nacional cedió puntos claves cuando tenía tres y dos goles de ventaja, respectivamente.



“Es un problema que no logramos solucionar. Hacemos goles y retrocedemos para cuidar el marcador”, reconoció el zaguero Luis Segovia.



El Nacional ve distante la posibilidad de pelear el cupo a la Copa Sudamericana para la próxima temporada. Ha perdido terreno. Es décimo en la tabla acumulada con 36 puntos y está a 12 unidades de Independiente del Valle, el octavo, que tiene 48 unidades. Aún tiene posibilidades matemáticas.



Manjarrez y el Directorio admitieron el mal año que tiene el equipo. “No se puede quitar a nadie la responsabilidad de lo que sucede. No puedo acusar a jugadores y cuerpo técnico del mal momento económico, y tampoco el Directorio tiene la culpa de los resultados”, concluyó el presidente.

Emelec recuperó a Rojas

Mariano Soso se reunió con Joao Rojas y le pidió mayor control en los partidos. Desde que el argentino asumió como entrenador, el atacante de 21 años fue expulsado en dos ocasiones, por jugadas bruscas.



Rojas se perdió los últimos dos partidos de su equipo –ante Delfín- debido a la expulsión que sufrió ante El Nacional, en el George Capwell. El atacante regresará al equipo titular, para la revancha en el Olímpico Atahualpa.



“Es un jugador joven que debe aprender de sus errores”, dijo el entrenador argentino, respecto de las dos expulsiones que registra el delantero en los últimos 45 días, ante Liga de Quito y El Nacional.



Rojas ocupará la banda derecha en la ofensiva, en reemplazo de Carlos Orejuela, que actuó en ese puesto durante los últimos dos partidos. Durante las prácticas de la semana, Soso le pedía que se acercara a ­Bryan Angulo, que será el único hombre en punta.

Los azules también recuperan al defensor Marlon Mejía, que superó una molestia muscular. Se reincorporó a las prácticas el lunes pasado, luego de haber realizado dos semanas de trabajo de recuperación con el cuerpo médico.



Por otro lado, los porteños registran dos ausencias. Juan Carlos Paredes y Robert Burbano quedaron descartados, porque aquejan esguinces de tobillo, según el reporte del médico Gustavo Pezo.



Emelec, bajo el mando de Soso, no ha ganado en condición de visitante. Desde que el argentino asumió como entrenador, en junio pasado, suma cinco derrotas y tres empates, en sus ocho juegos fuera del estadio George Capwell.