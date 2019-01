El Nacional busca defensa y delantero para la temporada 2019

LEA TAMBIÉN

A Marcelo Zuleta, entrenador de El Nacional, no le gusta la exposición mediática. El viernes 18 de enero de 2019, el entrenador argentino fue el último en llegar a la conferencia de prensa, en El Sauce.

Se hizo esperar. El acto en el que participaron el presidente del club, Tito Manjarrez, los representantes de dos auspiciantes del club y dos futbolistas comenzó sin el técnico.



Le esperaron cinco minutos, pero no llegó. El DT se integró minutos después y fue corto en sus respuestas. Manjarrez contó que la presentación de la plantilla 2019 será en dos actos.



El primero será el viernes 25 de enero, en el local principal de Kao Sport Center. Allí estarán las ocho contrataciones nuevas y se presentará la indumentaria que lucirá el plantel este año.



Al día siguiente, el sábado 26, se realizará un programa y un amistoso ante el Armadillos de Cancún mexicano, de la Segunda Categoría, en El Sauce.

Presentación del DT argentino Marcelo Zuleta (der.) como nuevo entrenador del conjunto militar, el viernes 21 de diciembre de 2018 en sede administrativa del club, en el norte de Quito. Foto: Mauricio Bayas / EL COMERCIO

“Queremos que la hinchada venga y comparta con nosotros. El precio de la entrada tendrá un valor módico de USD 1. El equipo de Primera jugará el amistoso y develaremos un mural”, dijo Manjarrez.



La directiva y el cuerpo técnico del rojo prefieren organizar este acto y no un partido en el estadio Atahualpa. Prefieren no exponer a la plantilla a los insultos de los hinchas.



En la jornada de presentación del club criollo se exhibirá el mural pintado en el acceso principal al complejo. Allí están figuras como Luis Antonio Valencia, del Manchester United, Cristhian ‘Chucho’ Benítez, Orlando Narváez, entre otros nombres históricos.



En esa jornada también se podrá ver a El Nacional versión 2019, con el estilo de Zuleta. Ayer, el estratega dijo que está sorprendido por el rendimiento y el compromiso que ha encontrado en el grupo.

El DT Marcelo Zuleta, en la práctica del viernes 18 de enero de 2019 en el complejo El Sauce, en Tumbaco. Foto: Fabián Alarcón / EL COMERCIO

La plantilla ha trabajado a doble jornada toda la semana. Incluso, Zuleta ya hizo fútbol con un amistoso ante la Reserva de Liga de Quito. Ganó 2-0.



Manjarrez admitió ayer que todavía no se han cerrado las contrataciones en el club. La directiva ya no volvió a conversar con el defensa Frickson Erazo y la negociación se estancó. El estratega argentino reconoció que están tras los pasos de un delantero y otro defensa, pero no dio nombres.



Una de las preocupaciones que aún ronda por filas de los rojos es el futuro de Manuel Balda. El volante manabita ya firmó la renovación del contrato la semana pasada, pero la incertidumbre se mantiene.



“Manuel está entrenándose acá. Eso es lo único real. Está en manos de la directiva”, manifestó Zuleta en un tono con algo de molestia. Manjarrez no se pronunció sobre el tema.

Balda es uno de los titulares fijo en el esquema de los criollos. En el amistoso ante LDU, el manabita fue autor de uno de los dos goles. En la primera alineación que probó el rojo Balda fue titular fijo.



Según el ensayo, El Nacional alineó al guardameta Johan Padilla; en defensa: Kevin Peralta, Pablo Cifuentes, Andrés ‘La Belleza’ Mendoza y José Monaga. En el medio campo: Eddy Corozo, Stiven Zamora, Jonathan Borja y Balda; Jairo Padilla y Darwin Rodríguez fueron los delanteros titulares.



Los delanteros Diego Hurtado y Luis Santana, contratados para este año, ingresaron en el segundo tiempo. Ambos están en trabajos físicos.



Está previsto que la próxima semana se cumplan más amistosos. Zuleta confía que hasta la próxima semana se confirmen más contrataciones.



El Nacional debutará en el campeonato nacional el sábado 9 de febrero ante Barcelona Sporting Club, en el estadio Monumental de Guayaquil, por la primera fecha de la Liga Profesional.