Malestar en la FEF por polémicas declaraciones del DT ‘Bolillo’ Gómez

Hernán Darío Gómez, el entrenador de la Selección de Ecuador, se volvió a meter en un enredo con sus palabras. Después de empatar ante Honduras (0-0) en el octavo partido de su periodo, el ‘Bolillo’ fue a la conferencia de prensa y con una frase abrió un debate.

El ‘Bolillo’ volvió a bromear e ironizar con la participación de Ecuador en la Copa América de Brasil, La noche del martes 26 de marzo. “Cuando convoqué a los muchachos y los llamé de a uno les dije: ‘vengan pues que tenemos que quedar campeones’, y uno maneja otra imagen afuera para no tener presión... Es bueno intentar quedar campeones... eso lo aprendí del profe Célico (Jorge)”, dijo Gómez.



Esto provocó la reacción de los directivos. Esta mañana, Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana, volvió a dejar en claro su discurso.



“La Selección tiene que ir a competir en todos los torneos, pero creo que es muy precipitado juzgar”, manifestó en radio La Red.



Rodrigo Espinoza, integrante del Directorio y presidente de la Comisión de Arbitraje se pronunció a través de Twitter. Él, en cambio, publicó: “sería lindo pensar que la mención a Célico haya sido real y sincera, de lo contrario si el ‘esto lo aprendí del Profe’ es un sarcasmo, el mismo no es contra Célico, es contra el país”, esperando que no haya sido un comentario mal intencionado del Bolillo”.