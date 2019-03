A Luis Chiriboga le espera otra auditoría de Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Secretaría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) recibió el documento de la Comisión de Ética de la FIFA.

Allí se detalla el informe final de la indagación que hizo esta dependencia para expulsar de por vida al expresidente de la FEF, Luis Chiriboga. También, con base en el artículo 27 del Código de Ética, se sancionó con una multa de USD 1 millón.



El directivo, sentenciado a seis años de prisión por el delito de lavado de activos, recibió su castigo deportivo. No podrá volver a ejercer ningún cargo administrativo ni financiero en el fútbol y de por vida.



Francisco Egas, el presidente de la FEF, explicó que la indagación y el informe de la Comisión ratifican las denuncias que existían en contra de Chiriboga por coimas y sobornos para favorecer a empresas en la venta de los derechos de televisión por la Copa América y la Copa Libertadores.



“Ya no nos podrán decir que no se ha encontrado nada o que no se ha seguido el debido proceso. Esta es una investigación del Comité de Ética que se basa en muchos datos que no están aquí. El accionar del expresidente no fue apegado a la ley. Está comprobado que fue parte de esta trama de sobornos”, manifestó el directivo a la emisora radial La Red.

Hizo una puntualización. Dijo que son dos casos distintos por los que ha sido condenado Chiriboga. El uno, precisó Egas, que es en el ámbito legal a nivel del país. Por este paga una condena de seis años. En principio, la sentencia fue de 10 años. “El otro caso es por coimas a nivel Conmebol para adjudicar contratos y de esto también es culpable el expresidente”, manifestó Egas.



El caso también se tramita en Estados Unidos. En Ecuador, Chiriboga actualmente está detenido en la cárcel de Latacunga. El directivo se entregó a la justicia el 4 de diciembre del 2015. Durante tres años cumplió prisión domiciliaria por la edad por su vinculación en el escándalo de sobornos del ‘FIFAGate’.



En diciembre del año pasado, el Tribunal de Garantías Penales de Quito emitió la providencia en el juicio número 17282201505549 y dispuso el traslado de Chiriboga a Cotopaxi y, además, el bloqueo de cuentas bancarias y el decomiso de bienes inmuebles.



Juan Carlos Machuca, abogado de Chiriboga, explicó que el proceso todavía no se ha cerrado y aclaró que la investigación de la FIFA no es vinculante con el proceso judicial.

Francisco Egas (centro), actual presidente de la Ecuafútbol. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

¿Por qué la FEF no ha iniciado una auditoría a la gestión de Chiriboga? Egas explicó que ha sido difícil contratar otra auditoría externa para conocer el manejo financiero de la FEF en el período de Chiriboga por la falta de recursos, pero una vez logrado el equilibrio financiero se pondrá en marcha.



Egas, quien asumió el cargo como presidente de la FEF en enero de este año, explicó que al entrar el nuevo Directorio se encontraron con tres cuentas bancarias. Dos sobregiradas y una tercera sin dinero.



Egas insistió que es necesario volver a revisar todos los manejos financieros que hubo durante el tiempo en que se dieron los sobornos. Eso sí está en la agenda de temas por resolver para el Directorio.



En el expediente judicial del caso de Chiriboga consta que según los informes de la Unidad Antilavado de la Fiscalía, USD 16 millones habrían sido desviados a través de 47 cartas de autorización de egresos.

La indagación fiscal se realizó con los organismos de control, como el Servicio de Rentas Internas (SRI). El manejo irregular también pasó con otros montos de las cuentas bancarias de la Ecuafútbol.



Por eso, en el juicio fueron llamados los otros integrantes del Directorio. Carlos Villacís, en su último informe de la FEF, presentó papeles de las auditorías externas, pero estas no convencieron a directivos.



Incluso, en la última providencia del Tribunal (diciembre del 2018) también se volvió a disponer que “se oficie a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se investigue a los directivos de la FEF dentro del período 2010 al 2015, “por el presunto cometimiento del delito de lavado de activos”, consta en la parte procesal.



Egas detalló que en su gestión se buscará impulsar otra auditoría a Chiriboga y a otros miembros del Directorio. Denunció que recibió la entidad con un déficit de USD 4,7 millones, con deudas por pagar y sin fuentes de financiamiento.

“Para una auditoría completa se necesitan recursos. Dentro de la FEF ha habido una cultura de gasto irresponsable. La FEF perdió USD 4 millones por el gasto irresponsable de las Comisiones y del Directorio. Eso costó más que todo el gasto en la Selección de mayores”, comparó Egas.



La nueva administración de la FEF busca ahorrar USD 2 millones en el presupuesto de este año. Para eso se cambiaron los horarios de las reuniones de los martes y se impulsan reuniones a través de videoconferencias para ahorrar recursos de hospedaje.



El Directorio prepara un informe detallado para presentar a los dirigentes. Egas no descartó que una vez que se tenga las auditorías se declare personas no gratas a Chiriboga y a otros dirigentes.



Anunció que los directivos que aún mantienen representación serán retirados de sus cargos en los próximos meses.