Un juvenil reemplaza a Leonel Nazareno como golero suplente en Liga de Quito

Julio César Cárdenas, un arquero delgado y de 18 años, apareció ayer en la práctica del equipo principal de los albos.

El quiteño, quien registra 17 partidos jugados en la Sub 18 este año, ascendió al plantel principal para cubrir el puesto de Leonel Nazareno. Así, pasó a ser el segundo golero de LDU por tiempo indefinido, por decisión de Pablo Repetto.



El técnico uruguayo castigó a Nazareno y lo envió al cuadro de la Reserva luego de conocer sus declaraciones, tras el partido ante Católica. El esmeraldeño fue determinante en el triunfo azucena 1-0, al atajar tres tiros de gol hacia su arco.



Tras el cotejo, se le fueron las lágrimas al ser entrevistado. En medio de la emoción, dio una declaración polémica. “Con esto, le callo la boca a algunos hinchas y al técnico”.



Era su tercer partido como titular en la temporada. Jugó como titular para cubrir la ausencia de Adrián Gabbarini, quien entonces estaba lesionado.

Minutos después, le consultaron al estratega sobre estas declaraciones y dijo que no se dejaba llevar por lo que se decía en redes sociales. También explicó que había conversado con Nazareno en días previos.



Sin embargo, ayer anunció su decisión de separar al arquero de la plantilla de Primera. “(Nazareno) tuvo una actitud que no va acorde con lo que queremos inculcar en el plantel. Mantenemos una línea de respeto y compañerismo. Hay cosas en el fútbol que son importantes, no solo en la parte deportiva sino también en lo profesional”.



Para Repetto, Nazareno (24 años) es joven y puede mejorar. “Esperemos que le haga bien esta decisión que hemos tomado”, añadió el DT.



Antes de la práctica, el estratega mantuvo un diálogo de más de cinco minutos con los capitanes Édison Vega y Jefferson Intriago y los experimentados Hernán Pellerano, Juan Luis Anangonó y Gabbarini.

Los empleados de Liga cerraron el paso para la Reserva, en el complejo de Pomasqui, donde se entrenaba Nazareno. El meta tampoco contestó a las llamadas.



Este año atajó ante el Deportivo Cuenca, en el último partido de la ‘U’ por la primera etapa, al cual llegó ya clasificado a la final. Posteriormente jugó ante Macará y Católica, por la ausencia del argentino Gabbarini.



El gaucho parece estar recuperado de una lesión. El lunes volvió a realizar ejercicios con sus compañeros y el DT Repetto confía en que podrá jugar ante Deportivo Cuenca el sábado, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Durante la temporada, ‘Gabba’ ha sido titular fijo con el cuadro albo. Ha jugado 33 partidos y ha atajado cuatro tiros penales en el torneo. Su contrato con el plantel quiteño terminará en diciembre.



Ándersson Ordóñez continúa con su proceso de recuperación para superar una dolencia y la fecha de su retorno a las canchas todavía es incierta.



Jefferson Orejuela también superó unas dolencias y será evaluado por los médicos.