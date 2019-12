DT Josep Guardiola considera ‘irreemplazable’ a Sergio ‘Kun’ Agüero en el Manchester City

LEA TAMBIÉN

Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, elogió el jueves 26 de diciembre del 2019 a su atacante argentino Sergio Agüero, al que considera “irreemplazable” en el plantel del equipo campeón de la Premier League.

Agüero estaría en el banquillo el viernes 27 de diciembre en la visita al Wolverhampton, en el partido que cerrará la 19ª jornada de la liga inglesa, tras recuperarse recientemente de una lesión en un muslo sufrida a finales de noviembre.



“Sergio es irreemplazable”, afirmó Guardiola al referirse al final del contrato de Agüero al término de la próxima temporada.



“Tenemos otro goleador increíble como es Gabriel Jesús y puede que cuando Sergio se vaya viniera otro. Pero él es irreemplazable”, continuó el técnico español al hablar del jugador argentino, que a sus 31 años ha marcado 244 tantos para los ‘Citizens’, a los que llegó en 2011 procedente del Atlético de Madrid.



Agüero ha vivido grandes éxitos con el City en estos años, incluyendo tres coronas en la Premier League, y fue el autor del gol que en 2012, en el tiempo de descuento de la última jornada, dio al Manchester City el primer título liguero en 44 años, en un duelo ante los Queens Park Rangers.

El delantero argentino del Manchester City Sergio Agüero celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la Premier League ante Chelsea en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 10 de febrero de 2019. AFP

“Fue el momento más importante para este club, más importante que si un día este equipo gana la UEFA Champions League, fue ese gol de Sergio contra los QPR para ganar la primera Premier League en no sé cuántos años”, estimó Guardiola.



El exentrenador del FC Barcelona y Bayern Munich destacó la calidad humana además de la futbolística del ‘Kun’.



“Nunca he visto a una estrella tan grande ser tan humilde, ser un chico tan divertido. Es un placer trabajar con él y cómo acepta las decisiones que pueden darse aunque no le gusten”, explicó.



“Tarde o temprano es algo que llegará”, señaló Guardiola sobre el día que Agüero abandone el Manchester City. “Él decidirá cuándo”, sentenció.