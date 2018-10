José F. Cevallos minimiza la crisis financiera de BSC antes del Clásico

LEA TAMBIÉN

El presidente del Barcelona Sporting Club, José Francisco Cevallos, invitó a “dar un paso al costado” a los jugadores, dirigentes y demás personas ligadas al club que estén inconformes con los problemas económicos que atraviesan.

Cevallos lucía estresado, molesto, la mañana del jueves 11 de octubre de 2018. Asistió a un evento en el estadio Monumental -donde se develó el busto de Jorge Delgado Guzmán- y aprovechó para defender la gestión que realiza al frente del equipo porteño.



“Lo que más hay en Barcelona SC es problemas. El que no tenga la valentía de enfrentar esto, están las puertas abiertas. Si no están convencidos y no son valientes, den un paso al costado”, dijo el directivo, que ratificó que seguirá al mando del club hasta el final de su período, en octubre del 2019.



Con eso respondió a los periodistas que consultaban sobre la actual crisis que atraviesa la institución en los campos financiero y deportivo. Los amarillos arrastran un déficit de USD 41 millones y una mala racha de ocho fechas sin ganar.



Ratificó que desde que asumió el club, el patrimonio del club se incrementó, con la renovación de los contratos de futbolistas como Máximo Banguera, Marcos Caicedo, Damián Díaz, entre otros.

A su criterio, el mal estado de las finanzas del club –cuando asumieron- limitó su capacidad de gestión. “En un solo mes nos cayeron tres juicios de la FIFA y pagamos cerca de USD 3 millones”, explicó.



En su intervención, el exgolero reconoció la deuda con la plantilla, que anunció el capitán Matías Oyola, el martes pasado. Descartó que el atraso en el pago de los salarios sea una razón para el mal momento que atraviesa el equipo, que es séptimo en la tabla de posiciones de la segunda etapa.



“Estar al día no garantiza quedar campeones, el año pasado pagábamos anticipado e igual quedamos fuera de la Copa Sudamericana, pero de eso no se enteraron ustedes (periodistas)”, dijo Cevallos, en respuesta a Oyola.



Los toreros recibirán al Club Sport Emelec por la fecha 14 del campeonato, este domingo en el estadio Monumental. Cevallos espera que su equipo triunfe y así volver a la pelea por ganar la segunda etapa. Al momento suman 17 puntos, seis menos que el líder, Macará.



Para este partido, los canarios recuperaron a Matías Oyola, Oswaldo Minda y Byron Castillo, que superaron lesiones. Sin embargo, estarán ausentes Mario Pineida y Ely Esterilla, que salieron expulsados en el duelo contra Delfín Sporting Club, el sábado pasado.



Los eléctricos, por su parte, son segundos en la tabla y prevén concentrar para su partido la tarde de hoy. El entrenador Mariano Soso mantendrá al mismo equipo que disputó las últimas dos fechas, con Brayan Angulo como el único hombre en la delantera.