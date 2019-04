Independiente del Valle busca mantenerse en el liderato de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle definió la alineación con la que recibirá en la tarde de este sábado 27 de abril de 2019 (16:15) al Olmedo. Los rayados buscarán aumentar su ventaja en la tabla de posiciones, donde es primero con 23 puntos.

Para este juego, el DT Ismael Rescalvo se ve obligado a hacer variantes. No cuenta con dos referentes en ataque. Claudio Bieler fue expulsado frente al Macará y Cristian Dájome sufre una contractura que no le permitirá ser tomado en cuenta para esta fecha, la 11.



También está la baja de Ángelo Preciado, quien ya acumula su segunda expulsión en lo que va de la temporada.



“Tenemos ausencias de Preciado y Bieler (expulsión), Schunke ha empezado a entrenar pero todavía debe recuperarse y Dajome tiene problemas musculares y debe pasar algunas pruebas de control de su lesión”, reveló el entrenador español de los rayados.



El viernes 26 de abril de 2019, el ibérico debía definir el once que saltará a la cancha para jugar frente al ‘Ciclón’ de los Andes. Durante las prácticas probó a Anthony Landázuri como volante por derecha y a Enzo Maidana para reemplazar al ‘Taca’ Bieler. El argentino jugaría junto al esmeraldeño Alejandro Cabeza.

“Sabemos la importancia de este partido. El equipo está consolidándose y hemos evolucionado en nuestro juego. Tenemos la confianza de que podemos sacar un resultado positivo”, dijo Óscar González.



La delegación de Olmedo tenía previsto viajar ayer hacia la capital. El equipo se reunió en la tarde para almorzar y luego desplazarse, vía terrestre, hasta Pichincha.



El conjunto de Riobamba es sexto con 17 puntos. Un triunfo le permitiría subir, momentáneamente, a los lugares estelares y seguir metido en zona de clasificación a los ‘play-offs’.



Independiente anunció los precios de las localidades. Estos son: tribuna, USD 6 y palco, USD 10. Los boletos se venderán en el estadio.