La FEF designó horarios y arbitros para la cuarta fecha de la segunda etapa 

La cuarta fecha del campeonato nacional finalizará con el Súper Clásico capitalino. Liga de Quito recibirá a Aucas en el estadio Rodrigo Paz, el lunes 13 de agosto.

Los albos buscan recuperar la cima del campeonato nacional, luego de su último empate contra El Nacional. Por ahora, el conjunto azucena es séptimo en la tabla, con cuatro puntos, cinco menos que el líder, Barcelona Sporting Club.



Los amarillos, por su parte, buscarán mantener la distancia con su escolta. Los dirigidos por Guillermo Almada tendrán que visitar a Deportivo Cuenca. Así quedó definida la jornada:



Viernes 10 de agosto

20:00

Técnico Universitario vs. El Nacional

Estadio Bellavista

Árbitro: Marlon Vera

Asistente 1: Juan Carlos Macías

Asistente 2: Douglas Bustamante



Sábado 11 de agosto

15:30

Universidad Católica vs. Macará

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Edison Vásquez



18:00

Independiente del Valle vs. Club Sport Emelec

Estadio General Rumiñahui

Árbitro: Luis Quiróz

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Juan Aguiar

Domingo 12 de agosto

12:00

Deportivo Cuenca vs. Barcelona Sporting Club

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Dennys Guerrero



17:00

Guayaquil City FC vs. Delfín Sporting Club

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Darío Moran



Lunes 13 de agosto

19:15

Liga de Quito vs. Aucas

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Guilber Gracia