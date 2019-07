El inglés Frank Lampard vuelve al Chelsea como director técnico 

LEA TAMBIÉN

El regreso del hijo pródigo. Frank Lampard, cinco años después de marcharse como jugador, fue nombrado entrenador del Chelsea en sustitución del italiano Maurizio Sarri, que se fue a la Juventus de Turín, anunció el club inglés.

“¡Franck Lampard vuelve a casa!”, informó el club en Twitter junto a una foto en la que su antiguo centrocampista firma su contrato, confirmando el regreso de uno de sus futbolistas legendarios.



Lampard, de 41 años, firmó por un contrato de tres temporadas con el equipo en el que pasó 13 años y se convirtió en el máximo goleador, con 211 tantos.



El nuevo técnico del Chelsea había sido autorizado el lunes por Derby County, el club de segunda división inglesa que dirigía, para no presentarse al regreso a los entrenamientos de esta temporada y poder finalizar su contrato con el Chelsea.



La semana precedente, había recibido el permiso para negociar con los 'Blues', con los que ganó trece trofeos en trece temporadas, entre ellos una Liga de Campeones en 2012.



“Todo el mundo conoce mi amor por este club y la historia que hemos compartido”, afirmó Lampard en el sitio del club.



“Sin embargo, me concentro únicamente en el trabajo a realizar y en la preparación de la próxima temporada. Estoy aquí para trabajar duro, aportar más éxitos al club y estoy ansioso por comenzar”, añadió.

“Es la elección perfecta ” , lanzó recientemente Rio Ferdinand, excompañero de Lampard en la selección inglesa, interrogado sobre esta posible nominación. “ La gente habla de experiencia y de otras cosas, pero ¿qué experiencia tenía Pep (Guardiola) cuando se hizo cargo del Barcelona? Solo había entrenado a los jóvenes del club”.

Bautizo en Derby County

Lampard dejó Chelsea en 2014, tras 484 partidos, antes de retirarse en 2016, después de dos temporadas en Manchester City y New York City. Desde 2018, se instaló en el banquillo del Derby County, de la Championship, segunda división inglesa.



En su primera temporada como técnico, llevó a los “ Rams ” a los 'play-offs' de ascenso a la Premier e impresionó en las competiciones coperas eliminando al Manchester United.



Con su aura, el exinternacional no sufrirá la hostilidad de los aficionados del Chelsea, muy críticos con Sarri.



Acusado de ser demasiado rígido tácticamente, de haber perdido a su vestuario y de no dar oportunidades a los jóvenes (sobre todo a Ruben Loftus-Cheek y Callum Hudson-Odoi) , el italiano no cuajó en Stamford Bridge, pese a un buen balance con una tercera plaza en Premier League y el título de Europa League.



Será difícil hacerlo mejor y Lampard necesitará usar su ascendente entre los seguidores para que no sean impacientes en una campaña que se anuncia difícil.

Chelsea afronta la era posterior a Eden Hazard, que se ha marchado al Real Madrid, de la peor de las maneras, ya que el club tiene prohibido fichar hasta la pretemporada 2020-2021 debido a infracciones en la reglamentación en 29 fichajes internacionales de jugadores menores.



Los “ Blues ” deberán sin duda contar con su prometedora nueva generación, tan poco utilizada por Sarri, para seguir a flote en la Premier y en la Champions la próxima temporada.



Lampard y su adjunto Jody Morris, exentrenador de juveniles en el Chelsea, probaron en el Derby que confían en las promesas.