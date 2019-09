Independiente del Valle y Ñañas juegan la primera semifinal de la Superliga

LEA TAMBIÉN

El partido de este sábado 7 de septiembre del 2019, es una final para Ñañas e Independiente del Valle. Los dos planteles asumen así el cotejo que disputan hoy, desde las 15:30, en la Casa de la Selección por las semifinales de la Superliga nacional femenina de fútbol.

“Es una final porque el objetivo para nosotros es lograr el título. Queremos jugar la Copa Libertadores que se realizará en Ecuador, esa es una motivación muy grande para nosotras”, destacó Karen Flores, la goleadora de las Dragonas de Independiente del Valle.



La futbolista, de 18 años, dijo de su rival de hoy: “Ñañas es un equipo fuerte que llegó a las semifinales por méritos”. Ni ella ni su equipo se sienten favoritos, pese a que en la primera fase de esta Superliga, Independiente ganó los dos partidos en los que se enfrentaron, 3-1 de visita y 2-0 de local.



Al hablar de sus goles, Karen afirma que “son el resultado del trabajo que realizamos todas en el equipo, por eso me siento orgullosa”. Dice que ha crecido al lograr una mayor comprensión del juego táctico que quiere su entrenador.



“Los 18 goles han sido importantes en cada partido, pero destaco uno que anoté a El Nacional, uno de los rivales más difíciles para nosotros”.

Afirma que si bien la organización de la Superliga es un salto a consolidar al fútbol femenino como profesional, aún no se puede vivir de esta actividad. Por eso cursa el primer año de Ingeniería Industrial en la Universidad San Francisco.



Hace seis años ingresó al equipo de fútbol de esa universidad, donde se formó y creció como futbolista. Este 2019, gracias al convenio firmado con Independiente del Valle, juega la Superliga. “Las dos instituciones se han preocupado de darnos todos los implementos y facilidades. La repuesta nuestra ha sido la de trabajar duro en cada entrenamiento y en cada partido”.



El equipo de Sangolquí se ha caracterizado en este torneo por su poder goleador. En los 20 partidos que jugó en la primera fase anotó 69 goles y solo recibió 9. En los cuartos de final convirtió 3 goles más y no recibió ninguno.



Esa fortaleza la tiene bien clara la gente de Ñañas. “Es cierto que en la primera fase nos ganaron dos veces. Ellas fueron muy oportunas para aprovechar los errores que cometimos. Si hoy nosotros jugamos con mucha concentración y a no cometer errores, estoy segura que podemos cambiar la historia”, comentó Farissa Córdoba, la arquera panameña del club rosa.



La guardameta, que tiene un título universitario en Ingeniería Mecánica, dijo que ante Carneras, en los cuartos de final, el equipo mostró concentración y seguridad. “Mantuvimos el arco en cero en el primer partido y en el segundo pudimos concretar, porque no sirve de nada dominar y no sumar goles”.



En abril pasado se unió a Ñañas tras su paso por Sport Girls de Perú, club con el que jugó la Copa Libertadores en el 2018. “En los primeros meses me costó adaptarme al fútbol ecuatoriano. Es un poco difícil su ritmo de juego”.



Se siente feliz por los pasos que ha dado su equipo y espera jugar la final de la Superliga. “Tenemos un plantel muy unido, que trabaja de manera solidaria en la cancha. Esa es nuestra mayor fortaleza y con la que pensamos contrarrestar la contundencia de Independiente”.



Ñañas ganó los dos partidos de los cuartos de final contra Carneras UPS. De local triunfó 1-0 y de visita, 2-1. En la primera fase anotó 51 goles en 20 partidos, y recibió 14.



El partido comenzará a las 15:30. El precio de los boletos de ingreso es de USD 3,50.



En la otra semifinal se enfrentarán Barcelona Sporting Club y Deportivo Cuenca. El primer partido se desarrollará mañana, a las 16:00 en Guayaquil.