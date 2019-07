FEF se tomará 30 días para presentar ‘nuevo proyecto’ y contratar al nuevo DT

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, anunció que en un plazo no superior a los 30 días se presentará un nuevo proyecto para las selecciones y que será parte de un gran anuncio que hará la entidad. Prefirió no dar detalles de los nombres que son candidatos, pero admitió que todos los días llegan carpetas.

“Primero trabajamos en los lineamientos del proyecto y luego avanzaremos en la contratación del técnico. Los tiempos son cortos porque ya tenemos las fechas FIFA. LA FEF busca caminar otros caminos. Un proyecto de largo plazo. No serán más de 30 días para lo que va ser el proyecto 2020- 2030 y que engloba todo lo que son escuelas de fútbol. Entidades públicas y privadas”, manifestó el directivo.



Confirmó que Ecuador jugará un amistoso ante Perú, el 5 de septiembre, en Estados Unidos, y luego habrá otro partido el 10 de septiembre, pero dijo que se guardaba el rival porque será una sorpresas. Egas no quiso dar detalles sobre la posibilidad de apuntar a un entrenador nacional o a nombres de entrenadores extranjeros.



“El pool de técnicos es amplio. Lo que liderará la contratación es el que se apegue al proyecto que estamos anunciando para el fútbol ecuatoriano”, manifestó el presidente de la Federación. Sobre el técnico que dirigirá a la Tri en septiembre no adelantó más detalles.